https://ria.ru/20240924/putin-1974437410.html

Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта

Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта - РИА Новости, 24.09.2024

Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта

Президент России Владимир Путин 25 сентября проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:03

2024-09-24T15:03

2024-09-24T15:12

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 сентября проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, сообщили в пресс-службе Кремля."Двадцать пятого сентября Владимир Путин проведет заседание президиума Государственного совета по вопросу развития экспорта. С основными докладами выступят губернатор Архангельской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор акционерного общества "Российский экспортный центр" Вероника Никишина", - говорится в сообщении.Отмечается, что одной из ключевых тем заседания станет возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны.Кроме того, планируется обсудить меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности и продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.

https://ria.ru/20240920/syre-1973746510.html

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владимир путин, россия, экономика