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Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта - РИА Новости, 24.09.2024
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15:03 24.09.2024 (обновлено: 15:12 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/putin-1974437410.html
Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта
Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта - РИА Новости, 24.09.2024
Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта
Президент России Владимир Путин 25 сентября проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:03
2024-09-24T15:12
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 сентября проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, сообщили в пресс-службе Кремля."Двадцать пятого сентября Владимир Путин проведет заседание президиума Государственного совета по вопросу развития экспорта. С основными докладами выступят губернатор Архангельской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор акционерного общества "Российский экспортный центр" Вероника Никишина", - говорится в сообщении.Отмечается, что одной из ключевых тем заседания станет возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны.Кроме того, планируется обсудить меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности и продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта

Путин в среду проведет заседание президиума Госсовета по развитию экспорта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 сентября проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Двадцать пятого сентября Владимир Путин проведет заседание президиума Государственного совета по вопросу развития экспорта. С основными докладами выступят губернатор Архангельской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор акционерного общества "Российский экспортный центр" Вероника Никишина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из ключевых тем заседания станет возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны.
Кроме того, планируется обсудить меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности и продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.
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