https://ria.ru/20240924/putin-1974425779.html

Путин рассказал о росте частных инвестиций

Путин рассказал о росте частных инвестиций - РИА Новости, 24.09.2024

Путин рассказал о росте частных инвестиций

Ситуация, которая сложилась в мире за последние два года, показывает, что в вопросе частных инвестиций лучше все "заносить в дом", делая вложения внутри страны, РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:19

2024-09-24T14:19

2024-09-24T15:08

россия

экономика

владимир путин

герман греф

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971861850_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_78a1e5f106723c042d85df271de47e68.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация, которая сложилась в мире за последние два года, показывает, что в вопросе частных инвестиций лучше все "заносить в дом", делая вложения внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф на встрече с главой государства отметил рост инвестиционных сделок и высокую инвестиционную активность бизнеса в РФ, частных инвестиций."Приходит осознание, я имею в виду рост частных инвестиций, что лучше все "заносить в дом". Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит", - сказал Путин на встрече в Кремле.

https://ria.ru/20240924/yakushev-1974415153.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин, герман греф, сбербанк россии