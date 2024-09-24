https://ria.ru/20240924/putin-1974425779.html
Путин рассказал о росте частных инвестиций
Путин рассказал о росте частных инвестиций - РИА Новости, 24.09.2024
Путин рассказал о росте частных инвестиций
Ситуация, которая сложилась в мире за последние два года, показывает, что в вопросе частных инвестиций лучше все "заносить в дом", делая вложения внутри страны, РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:19
2024-09-24T14:19
2024-09-24T15:08
россия
экономика
владимир путин
герман греф
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971861850_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_78a1e5f106723c042d85df271de47e68.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация, которая сложилась в мире за последние два года, показывает, что в вопросе частных инвестиций лучше все "заносить в дом", делая вложения внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф на встрече с главой государства отметил рост инвестиционных сделок и высокую инвестиционную активность бизнеса в РФ, частных инвестиций."Приходит осознание, я имею в виду рост частных инвестиций, что лучше все "заносить в дом". Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит", - сказал Путин на встрече в Кремле.
https://ria.ru/20240924/yakushev-1974415153.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971861850_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_9e71720d2b3088fc78871d279b4f7e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, герман греф, сбербанк россии
Россия, Экономика, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк России
Путин рассказал о росте частных инвестиций
Путин: в вопросе частных инвестиций лучше все "заносить в дом"