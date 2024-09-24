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Путин рассказал о росте частных инвестиций - РИА Новости, 24.09.2024
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14:19 24.09.2024 (обновлено: 15:08 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/putin-1974425779.html
Путин рассказал о росте частных инвестиций
Путин рассказал о росте частных инвестиций - РИА Новости, 24.09.2024
Путин рассказал о росте частных инвестиций
Ситуация, которая сложилась в мире за последние два года, показывает, что в вопросе частных инвестиций лучше все "заносить в дом", делая вложения внутри страны, РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:19
2024-09-24T15:08
россия
экономика
владимир путин
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация, которая сложилась в мире за последние два года, показывает, что в вопросе частных инвестиций лучше все "заносить в дом", делая вложения внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф на встрече с главой государства отметил рост инвестиционных сделок и высокую инвестиционную активность бизнеса в РФ, частных инвестиций."Приходит осознание, я имею в виду рост частных инвестиций, что лучше все "заносить в дом". Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит", - сказал Путин на встрече в Кремле.
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россия, экономика, владимир путин, герман греф, сбербанк россии
Россия, Экономика, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк России
Путин рассказал о росте частных инвестиций

Путин: в вопросе частных инвестиций лучше все "заносить в дом"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация, которая сложилась в мире за последние два года, показывает, что в вопросе частных инвестиций лучше все "заносить в дом", делая вложения внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.
Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф на встрече с главой государства отметил рост инвестиционных сделок и высокую инвестиционную активность бизнеса в РФ, частных инвестиций.
"Приходит осознание, я имею в виду рост частных инвестиций, что лучше все "заносить в дом". Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит", - сказал Путин на встрече в Кремле.
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