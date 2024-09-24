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В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 24.09.2024
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14:17 24.09.2024 (обновлено: 14:39 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/proryv-1974425244.html
В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 24.09.2024
В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
Российские подразделения пресекли пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:17
2024-09-24T14:39
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
сумская область
безопасность
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские подразделения пресекли пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, сообщило Минобороны. "При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь", — говорится в сводке.При этом противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль.Помимо этого, бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Кроме того, удалось отразить две атаки украинских солдат в направлении Малой Локни и Обуховки. В результате противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными, а также два автомобиля, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен.Российские подразделения также поразили живую силу и технику украинских войск в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Ивашковский, Зазулевка, Куриловка, Колмаков, Любимовка, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новый Путь, Новоивановка, Правда, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов 21-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой, 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в Сумской области.Всего за сутки потери противника составили:ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 24 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 16,7 тысячи военнослужащих и 127 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html
https://ria.ru/20240924/morpekhi-1974356836.html
https://ria.ru/20240923/minoborony-1974273820.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область, Безопасность
В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

ВС России отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские подразделения пресекли пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, сообщило Минобороны.
«
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь", — говорится в сводке.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Бойцы "Ахмата" 41 день держали оборону в окружении в Курской области
Вчера, 09:35
При этом противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль.
Помимо этого, бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Кроме того, удалось отразить две атаки украинских солдат в направлении Малой Локни и Обуховки. В результате противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными, а также два автомобиля, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен.
Российские подразделения также поразили живую силу и технику украинских войск в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Ивашковский, Зазулевка, Куриловка, Колмаков, Любимовка, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новый Путь, Новоивановка, Правда, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный.
Морпехи уничтожили в Курской области группу разведчиков ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Российские морпехи уничтожили группу разведчиков ВСУ в Курской области
Вчера, 07:54
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов 21-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой, 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в Сумской области.
Всего за сутки потери противника составили:
  • более 360 военнослужащих;
  • 12 боевых бронированных машин;
  • боевая машина пехоты;
  • четыре артиллерийских орудия;
  • две пусковые установки РСЗО;
  • три станции радиоэлектронной борьбы;
  • 11 автомобилей.
Уничтожение танка ВСУ беспилотным комплексом Иноходец в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Ударный дрон "Иноходец" уничтожил танк ВСУ в Курской области
23 сентября, 16:51
ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 24 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 16,7 тысячи военнослужащих и 127 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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