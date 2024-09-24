https://ria.ru/20240924/proryv-1974425244.html

В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 24.09.2024

В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

Российские подразделения пресекли пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:17

2024-09-24T14:17

2024-09-24T14:39

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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сумская область

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские подразделения пресекли пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, сообщило Минобороны. "При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь", — говорится в сводке.При этом противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль.Помимо этого, бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Кроме того, удалось отразить две атаки украинских солдат в направлении Малой Локни и Обуховки. В результате противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными, а также два автомобиля, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен.Российские подразделения также поразили живую силу и технику украинских войск в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Ивашковский, Зазулевка, Куриловка, Колмаков, Любимовка, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новый Путь, Новоивановка, Правда, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов 21-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой, 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в Сумской области.Всего за сутки потери противника составили:ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 24 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 16,7 тысячи военнослужащих и 127 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240924/morpekhi-1974356836.html

https://ria.ru/20240923/minoborony-1974273820.html

https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, россия, сумская область, безопасность