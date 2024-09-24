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Прокуратура не утвердила обвинение лицам, избившим участника СВО - РИА Новости, 24.09.2024
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04:34 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/prokuratura-1974346091.html
Прокуратура не утвердила обвинение лицам, избившим участника СВО
Прокуратура не утвердила обвинение лицам, избившим участника СВО - РИА Новости, 24.09.2024
Прокуратура не утвердила обвинение лицам, избившим участника СВО
Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение двум обвиняемым в избиении в Санкт-Петербурге участника СВО, сказано в документах, которые есть в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:34
2024-09-24T04:34
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение двум обвиняемым в избиении в Санкт-Петербурге участника СВО, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Следствие задержало двух участников драки - Романа Лакашию и Иракли Мунчаву. Сначала им вменили хулиганство, но затем следствие переквалифицировало дело на "покушение на убийство" и "экстремизм". После завершения расследования СК направил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд. Но там отказались утверждать обвинение, теперь дело передано на доследование. "По результатам изучения прокурором материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, установлено, что в действиях обвиняемых отсутствуют признаки инкриминируемых им преступлений. Версия следствия опровергается видеозаписью произошедшего конфликта. В связи с чем прокурором уголовное дело возвращено для производства дополнительного следствия. Данное решение следователем в установленном порядке последовательно обжаловано вышестоящим прокурорам и 2 сентября генеральным прокурором Российской Федерации оно признано законным", - сказано в материалах дела. В итоге СК решил дополнительно допросить потерпевшего, установить и допросить свидетелей произошедшего, провести дополнительные следственные и процессуальные действия, для чего попросил продлить срок содержания под стражей обвиняемых. Несмотря на возражения прокурора, Басманный суд Москвы продлил им срок ареста до 18 декабря. В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. По версии следствия нападавшие высказывали при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности. Они были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240923/prokuratura-1974318754.html
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происшествия, жилье, санкт-петербург, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура не утвердила обвинение лицам, избившим участника СВО

Прокуратура отказалась утверждать обвинение в избиении участника СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение двум обвиняемым в избиении в Санкт-Петербурге участника СВО, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Следствие задержало двух участников драки - Романа Лакашию и Иракли Мунчаву. Сначала им вменили хулиганство, но затем следствие переквалифицировало дело на "покушение на убийство" и "экстремизм". После завершения расследования СК направил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд. Но там отказались утверждать обвинение, теперь дело передано на доследование.
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"По результатам изучения прокурором материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, установлено, что в действиях обвиняемых отсутствуют признаки инкриминируемых им преступлений. Версия следствия опровергается видеозаписью произошедшего конфликта. В связи с чем прокурором уголовное дело возвращено для производства дополнительного следствия. Данное решение следователем в установленном порядке последовательно обжаловано вышестоящим прокурорам и 2 сентября генеральным прокурором Российской Федерации оно признано законным", - сказано в материалах дела.
В итоге СК решил дополнительно допросить потерпевшего, установить и допросить свидетелей произошедшего, провести дополнительные следственные и процессуальные действия, для чего попросил продлить срок содержания под стражей обвиняемых.
Несмотря на возражения прокурора, Басманный суд Москвы продлил им срок ареста до 18 декабря.
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. По версии следствия нападавшие высказывали при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности. Они были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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