https://ria.ru/20240924/proekty-1974335214.html

Россия и Куба обсуждают проекты в туризме, энергетике и производстве сахара

Россия и Куба обсуждают проекты в туризме, энергетике и производстве сахара - РИА Новости, 24.09.2024

Россия и Куба обсуждают проекты в туризме, энергетике и производстве сахара

Россия и Куба ведут активный диалог между представителями различных отраслей, в частности обсуждаются российские инвестиции в гостиничную сферу, обновление... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:41

2024-09-24T01:41

2024-09-24T01:41

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куба

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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Россия и Куба ведут активный диалог между представителями различных отраслей, в частности обсуждаются российские инвестиции в гостиничную сферу, обновление энергосистемы страны и производство сахара, рассказал в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии в Гаване Виктор Коронелли. "У нас есть прогресс в туристической сфере, где обсуждаются конкретные проекты, связанные со строительством гостиниц на Кубе российскими инвесторами и административным управлением уже существующими гостиницами", - сказал российский дипломат. По словам Коронелли, после заседания совместной межправительственной комиссии, которое прошло в марте прошлого года в Москве, продолжаются интенсивные контакты между представителями различных отраслей двух стран. Среди вопросов на повестке России и Кубы - обновление энергосистемы карибской страны и теплоэлектростанций. "Идут переговоры о сотрудничестве в сахарной сфере. Несколько недель назад президент бизнес-группы "Аскуба" встречался в Москве с представителями ряда государственных министерств, связанных с вопросом производства сахара, в том числе с частными компаниями", - добавил российский посол.

https://ria.ru/20240910/shoygu-1971863799.html

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в мире, куба, россия