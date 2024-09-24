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Россия и Куба обсуждают проекты в туризме, энергетике и производстве сахара - РИА Новости, 24.09.2024
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01:41 24.09.2024
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Россия и Куба обсуждают проекты в туризме, энергетике и производстве сахара
Россия и Куба обсуждают проекты в туризме, энергетике и производстве сахара - РИА Новости, 24.09.2024
Россия и Куба обсуждают проекты в туризме, энергетике и производстве сахара
Россия и Куба ведут активный диалог между представителями различных отраслей, в частности обсуждаются российские инвестиции в гостиничную сферу, обновление... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:41
2024-09-24T01:41
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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Россия и Куба ведут активный диалог между представителями различных отраслей, в частности обсуждаются российские инвестиции в гостиничную сферу, обновление энергосистемы страны и производство сахара, рассказал в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии в Гаване Виктор Коронелли. "У нас есть прогресс в туристической сфере, где обсуждаются конкретные проекты, связанные со строительством гостиниц на Кубе российскими инвесторами и административным управлением уже существующими гостиницами", - сказал российский дипломат. По словам Коронелли, после заседания совместной межправительственной комиссии, которое прошло в марте прошлого года в Москве, продолжаются интенсивные контакты между представителями различных отраслей двух стран. Среди вопросов на повестке России и Кубы - обновление энергосистемы карибской страны и теплоэлектростанций. "Идут переговоры о сотрудничестве в сахарной сфере. Несколько недель назад президент бизнес-группы "Аскуба" встречался в Москве с представителями ряда государственных министерств, связанных с вопросом производства сахара, в том числе с частными компаниями", - добавил российский посол.
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в мире, куба, россия
В мире, Куба, Россия
Россия и Куба обсуждают проекты в туризме, энергетике и производстве сахара

Россия и Куба продвигают проекты в туризме, энергетике и производстве сахара

© iStock.com / goleroВид на площадь Вьеха в Гаване
Вид на площадь Вьеха в Гаване - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / golero
Вид на площадь Вьеха в Гаване. Архивное фото
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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Россия и Куба ведут активный диалог между представителями различных отраслей, в частности обсуждаются российские инвестиции в гостиничную сферу, обновление энергосистемы страны и производство сахара, рассказал в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии в Гаване Виктор Коронелли.
«
"У нас есть прогресс в туристической сфере, где обсуждаются конкретные проекты, связанные со строительством гостиниц на Кубе российскими инвесторами и административным управлением уже существующими гостиницами", - сказал российский дипломат.
По словам Коронелли, после заседания совместной межправительственной комиссии, которое прошло в марте прошлого года в Москве, продолжаются интенсивные контакты между представителями различных отраслей двух стран. Среди вопросов на повестке России и Кубы - обновление энергосистемы карибской страны и теплоэлектростанций.
"Идут переговоры о сотрудничестве в сахарной сфере. Несколько недель назад президент бизнес-группы "Аскуба" встречался в Москве с представителями ряда государственных министерств, связанных с вопросом производства сахара, в том числе с частными компаниями", - добавил российский посол.
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы, заявил Шойгу
10 сентября, 15:56
 
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