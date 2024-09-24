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В ГД внесут проект о новом механизме жилищного кредитования - РИА Новости, 24.09.2024
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01:30 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/proekt-1974334272.html
В ГД внесут проект о новом механизме жилищного кредитования
В ГД внесут проект о новом механизме жилищного кредитования - РИА Новости, 24.09.2024
В ГД внесут проект о новом механизме жилищного кредитования
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат фракции СРЗП Александр Аксененко внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:30
2024-09-24T01:30
экономика
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат фракции СРЗП Александр Аксененко внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается внедрить в России новый механизм доступного жилищного кредитования через строительно-сберегательные кассы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен во вторник на рассмотрение Госдумы. "Проект федерального закона "О строительных сберегательных кассах" (далее проект закона) предполагает создание специализированных банков с ограниченным объемом банковских операций, определенных в статье 3 проекта федерального закона. Надзор за деятельностью строительных сберегательных кассосуществляется Банком России в соответствии с федеральными законами, устанавливающими порядок надзора за деятельностью кредитных организаций", — сообщается в пояснительной записке к проекту. Как пояснил РИА Новости Миронов, стройсберкассы - это кредитные организации, которые специализируется на жилищных накоплениях и ссудах, так как их деятельность ограничена, они не зависят от ситуации на финансовых рынках и могут устанавливать свои ставки по кредитам и вкладам. "Механизм работы такой: человек открывает целевой вклад, на котором копит на жилье. Причем наш законопроект предусматривает, что эти накопления поощряются государством, которое может начислять на них ежегодную премию до 30 тысяч рублей. Когда сумма накоплений достигает 30-50% стоимости квартиры, вкладчик может рассчитывать на жилищный кредит. В рамочном законе мы не указываем конкретные сроки и ставки кредита. Но в мировой практике это срок от семи до 15 лет и ставки в 3-6%. Кредиты в ССК должны быть значительно дешевле ипотечных", — сообщил Миронов. Лидер партии отметил, что законопроектом прописываются гарантии безопасности вкладов в ССК и правила использования средств маткапитала, при этом предполагается, что услугами стройсберкасс можно пользоваться не только для приобретения жилья или земельного участка под ИЖС, но и для ремонта собственного жилья и капремонта многоквартирных домов. "Это актуально для тех собственников, которые не хотят ждать капремонта 30-50 лет, которые копят на спецсчетах, а в стройсберкассах смогут получать лучшие условия для накоплений", — добавил Миронов.
https://ria.ru/20240820/er-1967280069.html
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экономика, сергей миронов, госдума рф
Экономика, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД внесут проект о новом механизме жилищного кредитования

В ГД внесут проект о жилищном кредитовании через строительные сберкассы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат фракции СРЗП Александр Аксененко внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается внедрить в России новый механизм доступного жилищного кредитования через строительно-сберегательные кассы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен во вторник на рассмотрение Госдумы.
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"Проект федерального закона "О строительных сберегательных кассах" (далее проект закона) предполагает создание специализированных банков с ограниченным объемом банковских операций, определенных в статье 3 проекта федерального закона. Надзор за деятельностью строительных сберегательных кассосуществляется Банком России в соответствии с федеральными законами, устанавливающими порядок надзора за деятельностью кредитных организаций", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как пояснил РИА Новости Миронов, стройсберкассы - это кредитные организации, которые специализируется на жилищных накоплениях и ссудах, так как их деятельность ограничена, они не зависят от ситуации на финансовых рынках и могут устанавливать свои ставки по кредитам и вкладам.
"Механизм работы такой: человек открывает целевой вклад, на котором копит на жилье. Причем наш законопроект предусматривает, что эти накопления поощряются государством, которое может начислять на них ежегодную премию до 30 тысяч рублей. Когда сумма накоплений достигает 30-50% стоимости квартиры, вкладчик может рассчитывать на жилищный кредит. В рамочном законе мы не указываем конкретные сроки и ставки кредита. Но в мировой практике это срок от семи до 15 лет и ставки в 3-6%. Кредиты в ССК должны быть значительно дешевле ипотечных", — сообщил Миронов.
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Лидер партии отметил, что законопроектом прописываются гарантии безопасности вкладов в ССК и правила использования средств маткапитала, при этом предполагается, что услугами стройсберкасс можно пользоваться не только для приобретения жилья или земельного участка под ИЖС, но и для ремонта собственного жилья и капремонта многоквартирных домов.
"Это актуально для тех собственников, которые не хотят ждать капремонта 30-50 лет, которые копят на спецсчетах, а в стройсберкассах смогут получать лучшие условия для накоплений", — добавил Миронов.
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