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Врач рассказала, какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет - РИА Новости, 24.09.2024
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03:17 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/produkt-1974340546.html
Врач рассказала, какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет
Врач рассказала, какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет - РИА Новости, 24.09.2024
Врач рассказала, какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет
Людям после 35 лет рекомендуется увеличивать в рационе количество легкоусвояемого белка, так как в этом возрасте запускаются процессы, связанные с потерей... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:17
2024-09-24T03:17
общество
здоровье
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Людям после 35 лет рекомендуется увеличивать в рационе количество легкоусвояемого белка, так как в этом возрасте запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы, или саркопения, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "На что мы делаем упор в данном случае? В возрасте после 35 лет начинает развиваться такое состояние, как саркопения — это когда мы начинаем мышечную массу терять, такие возрастные изменения. В данном случае необходимо обратить особое внимание на потребление белковых продуктов, они должны присутствовать в рационе", - отметила Волкова. По словам диетолога, легкоусвояемый белок на завтрак можно получить, например, из яиц и творога. При этом, важно учесть способ их приготовления. Так, термически обработанный творог в виде сырников, запеканок в рационе будет больше относиться к углеводам, нежели к белкам. "Если это ужин и обед, то это может быть 2-3 раза в неделю красное мясо, в остальных случаях - птица, либо рыба. Таким образом, здесь имеет тоже большое значение способ приготовления. Белок из красного мяса и птицы лучше усвоится в фаршированном виде (тефтели, фрикадели и котлеты). И способ приготовления выбираем: на пару, запекание под фольгой без образования корочки, либо это отваривание", - добавила Волкова.
https://ria.ru/20240922/pelmeni-1974052867.html
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общество, здоровье
Общество, Здоровье
Врач рассказала, какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет

диетолог Волкова: после 35 лет рекомендуется увеличить в рационе белок

© iStock.comСредиземноморская диета
Средиземноморская диета - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Людям после 35 лет рекомендуется увеличивать в рационе количество легкоусвояемого белка, так как в этом возрасте запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы, или саркопения, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"На что мы делаем упор в данном случае? В возрасте после 35 лет начинает развиваться такое состояние, как саркопения — это когда мы начинаем мышечную массу терять, такие возрастные изменения. В данном случае необходимо обратить особое внимание на потребление белковых продуктов, они должны присутствовать в рационе", - отметила Волкова.
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По словам диетолога, легкоусвояемый белок на завтрак можно получить, например, из яиц и творога. При этом, важно учесть способ их приготовления. Так, термически обработанный творог в виде сырников, запеканок в рационе будет больше относиться к углеводам, нежели к белкам.
"Если это ужин и обед, то это может быть 2-3 раза в неделю красное мясо, в остальных случаях - птица, либо рыба. Таким образом, здесь имеет тоже большое значение способ приготовления. Белок из красного мяса и птицы лучше усвоится в фаршированном виде (тефтели, фрикадели и котлеты). И способ приготовления выбираем: на пару, запекание под фольгой без образования корочки, либо это отваривание", - добавила Волкова.
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