https://ria.ru/20240924/primore-1974350332.html

Убивший двух мужчин в Приморье медведь растерзал 35 собак в местном приюте

Убивший двух мужчин в Приморье медведь растерзал 35 собак в местном приюте - РИА Новости, 24.09.2024

Убивший двух мужчин в Приморье медведь растерзал 35 собак в местном приюте

Медведь, который накануне убил двух мужчин в дачном доме под Лучегорском в Приморье, растерзал 35 собак в местном приюте, сообщила РИА Новости директор приюта... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T06:00

2024-09-24T06:00

2024-09-24T07:14

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Медведь, который накануне убил двух мужчин в дачном доме под Лучегорском в Приморье, растерзал 35 собак в местном приюте, сообщила РИА Новости директор приюта "Друг" Ольга Замышляева. В понедельник в СУСК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь напал на двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск, оба человека скончались. По данным краевого минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Охотведы ищут медведя, чтобы его отстрелить. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Аремилев сообщал РИА Новости, что зверь или ранен человеком, или болен бешенством. "Наш приют в лесополосе, забор деревянный, хлипкий. Ночью медведь зашёл, погибли 35 собак. Здесь у нас охраны нет, собаки на будочном содержании", - сказала собеседница. По её словам, из людей чудом никто не пострадал, хотя рядом с приютом находится предприятие, где постоянно есть охранники. "Нашли на месте следы медведя, охотведы тут дежурят", - добавила Замышляева.Как сообщили в краевом УМВД, место нападения медведя на приют с собаками оцеплено. В районе работают наряд патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции, сотрудники охотнадзора."В настоящее время сотрудниками ОМВД России "Пожарский" совместно с сотрудниками охотнадзора проводятся мероприятия по отлову дикого животного. На территории Лучегорска полицейские проводят рейды на машинах, чтобы медведь не проник в поселок. С целью профилактики несчастных случаев участковые уполномоченные полиции проводят беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода на опасные участки местности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/medved-1974348826.html

https://ria.ru/20240923/medved-1974160327.html

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происшествия, россия