https://ria.ru/20240924/priamure-1974350181.html

В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной

В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной - РИА Новости, 24.09.2024

В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной

Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной, что даёт право оформлять документы на экспорт продукции, в том числе в Китай, сообщает... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T05:50

2024-09-24T05:50

2024-09-24T05:50

экономика

белогорск

китай

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649816_0:99:1500:943_1920x0_80_0_0_181c15b3270ff843642fadeaae319989.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной, что даёт право оформлять документы на экспорт продукции, в том числе в Китай, сообщает управление ветеринарии Амурской области. "Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной. Она успешно прошла аккредитацию и теперь имеет право оформлять документы международного образца, в том числе необходимые для экспорта продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы на аккредитацию лаборатории управление подало в августе, она прошла все проверки. Комиссия выдала положительное заключение. "Теперь ветлаборатория имеет право проводить исследования продукции животноводства, в том числе необходимые для экспорта, и выдавать документы международного уровня. Для аграриев, которые планируют поставлять свою продукцию в Китай, такая возможность очень актуальна", - рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

https://ria.ru/20240916/kot-1972976285.html

белогорск

китай

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, белогорск, китай, амурская область