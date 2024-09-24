https://ria.ru/20240924/priamure-1974350181.html
В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной
В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной - РИА Новости, 24.09.2024
В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной
Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной, что даёт право оформлять документы на экспорт продукции, в том числе в Китай, сообщает... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:50
2024-09-24T05:50
2024-09-24T05:50
экономика
белогорск
китай
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649816_0:99:1500:943_1920x0_80_0_0_181c15b3270ff843642fadeaae319989.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной, что даёт право оформлять документы на экспорт продукции, в том числе в Китай, сообщает управление ветеринарии Амурской области. "Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной. Она успешно прошла аккредитацию и теперь имеет право оформлять документы международного образца, в том числе необходимые для экспорта продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы на аккредитацию лаборатории управление подало в августе, она прошла все проверки. Комиссия выдала положительное заключение. "Теперь ветлаборатория имеет право проводить исследования продукции животноводства, в том числе необходимые для экспорта, и выдавать документы международного уровня. Для аграриев, которые планируют поставлять свою продукцию в Китай, такая возможность очень актуальна", - рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.
https://ria.ru/20240916/kot-1972976285.html
белогорск
китай
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649816_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_f48e8765493aad331aa261b20559e187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белогорск, китай, амурская область
Экономика, Белогорск, Китай, Амурская область
В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной
Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной, что даёт право оформлять документы на экспорт продукции, в том числе в Китай, сообщает управление ветеринарии Амурской области.
"Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной. Она успешно прошла аккредитацию и теперь имеет право оформлять документы международного образца, в том числе необходимые для экспорта продукции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документы на аккредитацию лаборатории управление подало в августе, она прошла все проверки. Комиссия выдала положительное заключение.
"Теперь ветлаборатория имеет право проводить исследования продукции животноводства, в том числе необходимые для экспорта, и выдавать документы международного уровня. Для аграриев, которые планируют поставлять свою продукцию в Китай, такая возможность очень актуальна", - рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.