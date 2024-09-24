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В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной - РИА Новости, 24.09.2024
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05:50 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/priamure-1974350181.html
В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной
В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной - РИА Новости, 24.09.2024
В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной
Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной, что даёт право оформлять документы на экспорт продукции, в том числе в Китай, сообщает... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:50
2024-09-24T05:50
экономика
белогорск
китай
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной, что даёт право оформлять документы на экспорт продукции, в том числе в Китай, сообщает управление ветеринарии Амурской области. "Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной. Она успешно прошла аккредитацию и теперь имеет право оформлять документы международного образца, в том числе необходимые для экспорта продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы на аккредитацию лаборатории управление подало в августе, она прошла все проверки. Комиссия выдала положительное заключение. "Теперь ветлаборатория имеет право проводить исследования продукции животноводства, в том числе необходимые для экспорта, и выдавать документы международного уровня. Для аграриев, которые планируют поставлять свою продукцию в Китай, такая возможность очень актуальна", - рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.
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экономика, белогорск, китай, амурская область
Экономика, Белогорск, Китай, Амурская область
В Приамурье ветеринарная лаборатория получила статус международной

Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной

© РИА Новости / Варвара ГертьеВетеринар держит кошку во время обследования
Ветеринар держит кошку во время обследования - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Ветеринар держит кошку во время обследования. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной, что даёт право оформлять документы на экспорт продукции, в том числе в Китай, сообщает управление ветеринарии Амурской области.
"Ветеринарная лаборатория Белогорска получила статус международной. Она успешно прошла аккредитацию и теперь имеет право оформлять документы международного образца, в том числе необходимые для экспорта продукции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документы на аккредитацию лаборатории управление подало в августе, она прошла все проверки. Комиссия выдала положительное заключение.
"Теперь ветлаборатория имеет право проводить исследования продукции животноводства, в том числе необходимые для экспорта, и выдавать документы международного уровня. Для аграриев, которые планируют поставлять свою продукцию в Китай, такая возможность очень актуальна", - рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.
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