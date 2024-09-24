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Посол России в Словакии рассказал о запросе на двусторонние проекты - РИА Новости, 25.09.2024
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19:02 24.09.2024 (обновлено: 11:47 25.09.2024)
https://ria.ru/20240924/posol-1974566322.html
Посол России в Словакии рассказал о запросе на двусторонние проекты
Посол России в Словакии рассказал о запросе на двусторонние проекты - РИА Новости, 25.09.2024
Посол России в Словакии рассказал о запросе на двусторонние проекты
Посол России в Словакии Игорь Братчиков считает, что в обществе есть потребность в диалоге и проектах двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T19:02
2024-09-25T11:47
россия
лев толстой (писатель)
словакия
братислава
игорь братчиков
в мире
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БРАТИСЛАВА, 24 сен - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков считает, что в обществе есть потребность в диалоге и проектах двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия. В "Русском доме" в Братиславе 23 сентября состоялся организованный посольством РФ и Ассоциацией русистов Словакии (АРС) просмотр российского документального фильма "Душан Маковицкий. В тени Льва Толстого" о словацком враче, писателе, общественном деятеле, близком друге и последователе великого писателя. "Убежден, что и в наше время идеи словацко-русской взаимности, столь ярко воплотившейся в отношениях Толстого и Маковицкого, не теряют своей актуальности. В обществе есть потребность в диалоге, в проектах двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия. Снятый российскими документалистами фильм о Душане Маковицком и Льве Толстом является примером такого сотрудничества", - сказал Братчиков, приветствуя участников мероприятия, его речь распространила пресс-служба российского посольства. Посол выразил благодарность Ассоциации русистов Словакии и Союзу словацких писателей за существенную поддержку съёмкам. По его словам, несколько лет назад фильм уже демонстрировался в Российском центре науки и культуры в Братиславе и других площадках, в том числе на исторической родине Маковицкого - в городе Ружомберке, где началась и трагически закончилась его жизнь. Посол отметил, что Маковицкий переводил на словацкий произведения Толстого, включая повесть "Крейцерову сонату" и роман "Воскресенье". "Наиболее значимым трудом самого Душана Петровича считаются "Яснополянские записки", в которых он подробно описал последние 6 лет жизни Льва Толстого, зафиксировав его высказывания и поступки", - добавил Братчиков. Он также сообщил, что "сейчас готовится к печати четырехтомник "у Толстого. Яснополянские записки Д.П.Маковицкого" на словацком языке". "Вдохновителем и движущей силой проекта является председатель комитета по культуре Национального совета (парламента) Словацкой Республики Роман Михелко. От души желаем ему реализовать задуманное", - заключил посол.
https://ria.ru/20240917/vov-1973126366.html
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россия, лев толстой (писатель), словакия, братислава, игорь братчиков, в мире
Россия, Лев Толстой (писатель), Словакия, Братислава, Игорь Братчиков, В мире
Посол России в Словакии рассказал о запросе на двусторонние проекты

Посол России в Словакии рассказал о запросе на культурно-гуманитарные проекты

© Фото : посольство РФ в СловакииПосол РФ в Словакии Игорь Братчиков
Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : посольство РФ в Словакии
Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 24 сен - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков считает, что в обществе есть потребность в диалоге и проектах двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия.
В "Русском доме" в Братиславе 23 сентября состоялся организованный посольством РФ и Ассоциацией русистов Словакии (АРС) просмотр российского документального фильма "Душан Маковицкий. В тени Льва Толстого" о словацком враче, писателе, общественном деятеле, близком друге и последователе великого писателя.
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"Убежден, что и в наше время идеи словацко-русской взаимности, столь ярко воплотившейся в отношениях Толстого и Маковицкого, не теряют своей актуальности. В обществе есть потребность в диалоге, в проектах двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия. Снятый российскими документалистами фильм о Душане Маковицком и Льве Толстом является примером такого сотрудничества", - сказал Братчиков, приветствуя участников мероприятия, его речь распространила пресс-служба российского посольства.
Посол выразил благодарность Ассоциации русистов Словакии и Союзу словацких писателей за существенную поддержку съёмкам. По его словам, несколько лет назад фильм уже демонстрировался в Российском центре науки и культуры в Братиславе и других площадках, в том числе на исторической родине Маковицкого - в городе Ружомберке, где началась и трагически закончилась его жизнь.
Посол отметил, что Маковицкий переводил на словацкий произведения Толстого, включая повесть "Крейцерову сонату" и роман "Воскресенье". "Наиболее значимым трудом самого Душана Петровича считаются "Яснополянские записки", в которых он подробно описал последние 6 лет жизни Льва Толстого, зафиксировав его высказывания и поступки", - добавил Братчиков.
Он также сообщил, что "сейчас готовится к печати четырехтомник "у Толстого. Яснополянские записки Д.П.Маковицкого" на словацком языке". "Вдохновителем и движущей силой проекта является председатель комитета по культуре Национального совета (парламента) Словацкой Республики Роман Михелко. От души желаем ему реализовать задуманное", - заключил посол.
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