https://ria.ru/20240924/posol-1974566322.html

Посол России в Словакии рассказал о запросе на двусторонние проекты

Посол России в Словакии рассказал о запросе на двусторонние проекты - РИА Новости, 25.09.2024

Посол России в Словакии рассказал о запросе на двусторонние проекты

Посол России в Словакии Игорь Братчиков считает, что в обществе есть потребность в диалоге и проектах двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-24T19:02

2024-09-24T19:02

2024-09-25T11:47

россия

лев толстой (писатель)

словакия

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игорь братчиков

в мире

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БРАТИСЛАВА, 24 сен - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков считает, что в обществе есть потребность в диалоге и проектах двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия. В "Русском доме" в Братиславе 23 сентября состоялся организованный посольством РФ и Ассоциацией русистов Словакии (АРС) просмотр российского документального фильма "Душан Маковицкий. В тени Льва Толстого" о словацком враче, писателе, общественном деятеле, близком друге и последователе великого писателя. "Убежден, что и в наше время идеи словацко-русской взаимности, столь ярко воплотившейся в отношениях Толстого и Маковицкого, не теряют своей актуальности. В обществе есть потребность в диалоге, в проектах двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия. Снятый российскими документалистами фильм о Душане Маковицком и Льве Толстом является примером такого сотрудничества", - сказал Братчиков, приветствуя участников мероприятия, его речь распространила пресс-служба российского посольства. Посол выразил благодарность Ассоциации русистов Словакии и Союзу словацких писателей за существенную поддержку съёмкам. По его словам, несколько лет назад фильм уже демонстрировался в Российском центре науки и культуры в Братиславе и других площадках, в том числе на исторической родине Маковицкого - в городе Ружомберке, где началась и трагически закончилась его жизнь. Посол отметил, что Маковицкий переводил на словацкий произведения Толстого, включая повесть "Крейцерову сонату" и роман "Воскресенье". "Наиболее значимым трудом самого Душана Петровича считаются "Яснополянские записки", в которых он подробно описал последние 6 лет жизни Льва Толстого, зафиксировав его высказывания и поступки", - добавил Братчиков. Он также сообщил, что "сейчас готовится к печати четырехтомник "у Толстого. Яснополянские записки Д.П.Маковицкого" на словацком языке". "Вдохновителем и движущей силой проекта является председатель комитета по культуре Национального совета (парламента) Словацкой Республики Роман Михелко. От души желаем ему реализовать задуманное", - заключил посол.

https://ria.ru/20240917/vov-1973126366.html

https://ria.ru/20240915/vstrecha-1972841903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, лев толстой (писатель), словакия, братислава, игорь братчиков, в мире