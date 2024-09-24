G7 подтвердила готовность помогать Украине в укреплении системы ПВО
МИД Италии: G7 готова помогать Украине в укреплении системы ПВО
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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РИМ, 23 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" совместно с союзниками Украины из числа западных стран подтвердили готовность продолжать оказывать Киеву помощь в укреплении его системы ПВО, сообщил МИД Италии по итогам состоявшегося на полях Генассамблеи ООН расширенного заседания по теме украинской энергосистемы.
"Мы признаем необходимость международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры от атаки, в том числе посредством укрепления потенциала противовоздушной обороны Украины участвующими странами, и подтверждаем нашу готовность продолжать предоставлять такую помощь", - говорится в сообщении.
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Помимо стран "Семерки" в заседании приняли участие представители балтийских стран, Болгария, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Словакия, Швейцария, Чехия, Дания и Южная Корея.
В коммюнике содержится осуждение ракетных ударов РФ и ее беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры Украины. G7 и ее союзники подчеркнули "региональные последствия таких атак, в частности для энергетической безопасности Молдавии". Также участники встречи заявили, что Запорожская АЭС должна "вернуться под контроль Украины" и "независимый надзор со стороны МАГАТЭ".
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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