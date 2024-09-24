Рейтинг@Mail.ru
G7 подтвердила готовность помогать Украине в укреплении системы ПВО - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/pomosch-1974328265.html
G7 подтвердила готовность помогать Украине в укреплении системы ПВО
G7 подтвердила готовность помогать Украине в укреплении системы ПВО - РИА Новости, 24.09.2024
G7 подтвердила готовность помогать Украине в укреплении системы ПВО
Страны "Большой семерки" совместно с союзниками Украины из числа западных стран подтвердили готовность продолжать оказывать Киеву помощь в укреплении его... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:00
2024-09-24T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
сергей лавров
нато
мид италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_1dff35cd0d6ccbe4fe8ec8fceccb8ac9.jpg
РИМ, 23 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" совместно с союзниками Украины из числа западных стран подтвердили готовность продолжать оказывать Киеву помощь в укреплении его системы ПВО, сообщил МИД Италии по итогам состоявшегося на полях Генассамблеи ООН расширенного заседания по теме украинской энергосистемы. "Мы признаем необходимость международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры от атаки, в том числе посредством укрепления потенциала противовоздушной обороны Украины участвующими странами, и подтверждаем нашу готовность продолжать предоставлять такую ​​помощь", - говорится в сообщении. Помимо стран "Семерки" в заседании приняли участие представители балтийских стран, Болгария, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Словакия, Швейцария, Чехия, Дания и Южная Корея. В коммюнике содержится осуждение ракетных ударов РФ и ее беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры Украины. G7 и ее союзники подчеркнули "региональные последствия таких атак, в частности для энергетической безопасности Молдавии". Также участники встречи заявили, что Запорожская АЭС должна "вернуться под контроль Украины" и "независимый надзор со стороны МАГАТЭ". Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f4c7ddb072191c6dad976c5cb3efd335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, нато, мид италии, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, НАТО, МИД Италии, Генеральная Ассамблея ООН
G7 подтвердила готовность помогать Украине в укреплении системы ПВО

МИД Италии: G7 готова помогать Украине в укреплении системы ПВО

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 23 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" совместно с союзниками Украины из числа западных стран подтвердили готовность продолжать оказывать Киеву помощь в укреплении его системы ПВО, сообщил МИД Италии по итогам состоявшегося на полях Генассамблеи ООН расширенного заседания по теме украинской энергосистемы.
"Мы признаем необходимость международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры от атаки, в том числе посредством укрепления потенциала противовоздушной обороны Украины участвующими странами, и подтверждаем нашу готовность продолжать предоставлять такую ​​помощь", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
22 сентября, 08:00
Помимо стран "Семерки" в заседании приняли участие представители балтийских стран, Болгария, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Словакия, Швейцария, Чехия, Дания и Южная Корея.
В коммюнике содержится осуждение ракетных ударов РФ и ее беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры Украины. G7 и ее союзники подчеркнули "региональные последствия таких атак, в частности для энергетической безопасности Молдавии". Также участники встречи заявили, что Запорожская АЭС должна "вернуться под контроль Украины" и "независимый надзор со стороны МАГАТЭ".
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Финал предрешен
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровНАТОМИД ИталииГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала