https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

В Иркутской области подросток убил двенадцатилетнюю девочку

В Иркутской области подросток убил двенадцатилетнюю девочку - РИА Новости, 24.09.2024

В Иркутской области подросток убил двенадцатилетнюю девочку

В поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток убил 12-летнюю девочку, он арестован судом на 2 месяца, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:17

2024-09-24T08:17

2024-09-24T08:17

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. В поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток убил 12-летнюю девочку, он арестован судом на 2 месяца, сообщает Иркутская областная прокуратура. В поселке Тарнополь 21 сентября 15-летний подросток убил 12-летнюю девочку. СК завел уголовное дело по статье "убийство малолетнего". На место происшествия выезжал прокурор района. "Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Подросток заключен под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении. По версии следствия, у подростка с девочкой возник конфликт. В результате ссоры подросток нанес пострадавшей множественные удары ножом. По данному факту прокуратурой организована проверка законодательства в сфере защиты прав детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240912/ubiystvo-1972223094.html

https://ria.ru/20240919/prilepin-1973637154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом