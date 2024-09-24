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В Иркутской области подросток убил двенадцатилетнюю девочку - РИА Новости, 24.09.2024
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08:17 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html
В Иркутской области подросток убил двенадцатилетнюю девочку
В Иркутской области подросток убил двенадцатилетнюю девочку - РИА Новости, 24.09.2024
В Иркутской области подросток убил двенадцатилетнюю девочку
В поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток убил 12-летнюю девочку, он арестован судом на 2 месяца, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:17
2024-09-24T08:17
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. В поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток убил 12-летнюю девочку, он арестован судом на 2 месяца, сообщает Иркутская областная прокуратура. В поселке Тарнополь 21 сентября 15-летний подросток убил 12-летнюю девочку. СК завел уголовное дело по статье "убийство малолетнего". На место происшествия выезжал прокурор района. "Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Подросток заключен под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении. По версии следствия, у подростка с девочкой возник конфликт. В результате ссоры подросток нанес пострадавшей множественные удары ножом. По данному факту прокуратурой организована проверка законодательства в сфере защиты прав детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240912/ubiystvo-1972223094.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Иркутской области подросток убил двенадцатилетнюю девочку

В Иркутской области пятнадцатилетний подросток убил двенадцатилетнюю девочку

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. В поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток убил 12-летнюю девочку, он арестован судом на 2 месяца, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В поселке Тарнополь 21 сентября 15-летний подросток убил 12-летнюю девочку. СК завел уголовное дело по статье "убийство малолетнего". На место происшествия выезжал прокурор района.
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"Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Подросток заключен под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По версии следствия, у подростка с девочкой возник конфликт. В результате ссоры подросток нанес пострадавшей множественные удары ножом.
По данному факту прокуратурой организована проверка законодательства в сфере защиты прав детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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