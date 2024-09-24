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Украинский пленный рассказал об обучении ВСУ британскими инструкторами - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
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https://ria.ru/20240924/plennyy-1974358191.html
Украинский пленный рассказал об обучении ВСУ британскими инструкторами
Украинский пленный рассказал об обучении ВСУ британскими инструкторами - РИА Новости, 24.09.2024
Украинский пленный рассказал об обучении ВСУ британскими инструкторами
Пленный военнослужащий ВСУ Валерий Волькул рассказал, что британские инструкторы во время обучения сомневались в эффективности украинской обороны, а командиры... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:21
2024-09-24T08:21
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Валерий Волькул рассказал, что британские инструкторы во время обучения сомневались в эффективности украинской обороны, а командиры ВСУ ставят перед подчиненными невыполнимые и губительные задачи. "Пацаны в основном жаловались, чему они нас учат, если они сами говорят, что без авиации и артиллерии никакая армия не выстоит", - сказал Волькул в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Пленный ВСУ рассказал о том, что не видит целесообразности в приказах, которые отдает командование ВСУ. "Просто сидеть и ждать, пока тебе что-то прилетит на голову. Если ты зашел с автоматом и ловишь, начиная от "Солнцепека" и 120-х, то я не вижу смысла туда заводить", - добавил он. Волькул также рассказал о том, что попал в ряды ВСУ по мобилизации, три дня пробыл в полку, после чего был переведен на блокпост. Оттуда его уже отправили в Британию на месяц. Сам пленный признался, что не учился, потому что "на третий день потерял сознание" и местные врачи приписывали ему эпилепсию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Украинский пленный рассказал об обучении ВСУ британскими инструкторами

Украинский пленный усомнился в эффективности британских инструкторов

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Валерий Волькул рассказал, что британские инструкторы во время обучения сомневались в эффективности украинской обороны, а командиры ВСУ ставят перед подчиненными невыполнимые и губительные задачи.
"Пацаны в основном жаловались, чему они нас учат, если они сами говорят, что без авиации и артиллерии никакая армия не выстоит", - сказал Волькул в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
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Пленный ВСУ рассказал о том, что не видит целесообразности в приказах, которые отдает командование ВСУ.
"Просто сидеть и ждать, пока тебе что-то прилетит на голову. Если ты зашел с автоматом и ловишь, начиная от "Солнцепека" и 120-х, то я не вижу смысла туда заводить", - добавил он.
Волькул также рассказал о том, что попал в ряды ВСУ по мобилизации, три дня пробыл в полку, после чего был переведен на блокпост. Оттуда его уже отправили в Британию на месяц. Сам пленный признался, что не учился, потому что "на третий день потерял сознание" и местные врачи приписывали ему эпилепсию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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