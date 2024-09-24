https://ria.ru/20240924/peskov-1974403155.html

Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ, заявил Песков

Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2024

Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ, заявил Песков

Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:21

2024-09-24T12:21

2024-09-24T12:21

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник. "Мы не считаем возможным вмешиваться в редакционную политику, это удел ваших западных партнеров, ваших западных коллег. Это они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и своих кураторов. Мы с уважением относимся к вашей редакционной политике", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240924/peskov-1974401028.html

россия

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россия, дмитрий песков