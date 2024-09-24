https://ria.ru/20240924/peskov-1974401306.html

Выборы в США не являются приоритетным вопросом для России, заявил Песков

Выборы в США не являются приоритетным вопросом для России, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2024

Выборы в США не являются приоритетным вопросом для России, заявил Песков

Президентская гонка в США - это не вопрос приоритетного интереса для России, она живет своей повесткой дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:15

2024-09-24T12:15

2024-09-24T12:15

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россия

дмитрий песков

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владимир зеленский

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президентская гонка в США - это не вопрос приоритетного интереса для России, она живет своей повесткой дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет победы демократов на выборах ради миллиардов долларов американской помощи. "Нет, это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, мы живем своей повесткой дня. Это скорее должно быть вопросом для американских избирателей, чем они, наверное, сейчас и живут, ожиданием этих выборов. Политическая борьба очень жесткая. Но, поверьте мне, это не вопрос номер один для нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не изменились ли позиция и ожидания России от президентских выборов в США на фоне заявления Трампа.

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политика, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024