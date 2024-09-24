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Выборы в США не являются приоритетным вопросом для России, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2024
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12:15 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/peskov-1974401306.html
Выборы в США не являются приоритетным вопросом для России, заявил Песков
Выборы в США не являются приоритетным вопросом для России, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2024
Выборы в США не являются приоритетным вопросом для России, заявил Песков
Президентская гонка в США - это не вопрос приоритетного интереса для России, она живет своей повесткой дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:15
2024-09-24T12:15
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президентская гонка в США - это не вопрос приоритетного интереса для России, она живет своей повесткой дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет победы демократов на выборах ради миллиардов долларов американской помощи. "Нет, это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, мы живем своей повесткой дня. Это скорее должно быть вопросом для американских избирателей, чем они, наверное, сейчас и живут, ожиданием этих выборов. Политическая борьба очень жесткая. Но, поверьте мне, это не вопрос номер один для нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не изменились ли позиция и ожидания России от президентских выборов в США на фоне заявления Трампа.
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политика, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024
Выборы в США не являются приоритетным вопросом для России, заявил Песков

Песков: президентская гонка в США— не вопрос приоритетного интереса для России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президентская гонка в США - это не вопрос приоритетного интереса для России, она живет своей повесткой дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет победы демократов на выборах ради миллиардов долларов американской помощи.
"Нет, это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, мы живем своей повесткой дня. Это скорее должно быть вопросом для американских избирателей, чем они, наверное, сейчас и живут, ожиданием этих выборов. Политическая борьба очень жесткая. Но, поверьте мне, это не вопрос номер один для нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не изменились ли позиция и ожидания России от президентских выборов в США на фоне заявления Трампа.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы, пишут СМИ
Вчера, 09:51
 
ПолитикаСШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ЗеленскийВыборы президента США — 2024
 
 
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