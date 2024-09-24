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Песков прокомментировал проект об оскорблении власти в интернете и СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
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12:19 24.09.2024 (обновлено: 12:21 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/peskov-1974401028.html
Песков прокомментировал проект об оскорблении власти в интернете и СМИ
Песков прокомментировал проект об оскорблении власти в интернете и СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
Песков прокомментировал проект об оскорблении власти в интернете и СМИ
Власть не может быть свободной от критики, чиновники работают на благо людей, но критика и оскорбление - разные понятия, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:19
2024-09-24T12:21
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власть не может быть свободной от критики, чиновники работают на благо людей, но критика и оскорбление - разные понятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ."Критика и оскорбления - это разные понятия. И поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения, потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям, они служащие, госслужащие", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о данном законопроекте.Законопроектом предлагается дополнить статью 298 ("Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации") и статью 319 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные меры ответственности за совершение данных преступлений с использованием интернета и СМИ.Также законопроектом предлагается усилить санкции названных статей УК РФ, а также статьи 297 ("Неуважение к суду").
https://ria.ru/20240916/peskov-1972934983.html
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал проект об оскорблении власти в интернете и СМИ

Пресс-секретарь президента Песков: власть не может быть свободной от критики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власть не может быть свободной от критики, чиновники работают на благо людей, но критика и оскорбление - разные понятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ.
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"Критика и оскорбления - это разные понятия. И поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения, потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям, они служащие, госслужащие", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о данном законопроекте.
Законопроектом предлагается дополнить статью 298 ("Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации") и статью 319 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные меры ответственности за совершение данных преступлений с использованием интернета и СМИ.
Также законопроектом предлагается усилить санкции названных статей УК РФ, а также статьи 297 ("Неуважение к суду").
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