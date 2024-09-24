https://ria.ru/20240924/peskov-1974401028.html
Песков прокомментировал проект об оскорблении власти в интернете и СМИ
Песков прокомментировал проект об оскорблении власти в интернете и СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
Песков прокомментировал проект об оскорблении власти в интернете и СМИ
Власть не может быть свободной от критики, чиновники работают на благо людей, но критика и оскорбление - разные понятия, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:19
2024-09-24T12:19
2024-09-24T12:21
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власть не может быть свободной от критики, чиновники работают на благо людей, но критика и оскорбление - разные понятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ."Критика и оскорбления - это разные понятия. И поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения, потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям, они служащие, госслужащие", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о данном законопроекте.Законопроектом предлагается дополнить статью 298 ("Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации") и статью 319 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные меры ответственности за совершение данных преступлений с использованием интернета и СМИ.Также законопроектом предлагается усилить санкции названных статей УК РФ, а также статьи 297 ("Неуважение к суду").
https://ria.ru/20240916/peskov-1972934983.html
https://ria.ru/20240917/peskov-1973151147.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Песков прокомментировал проект об оскорблении власти в интернете и СМИ
Пресс-секретарь президента Песков: власть не может быть свободной от критики
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власть не может быть свободной от критики, чиновники работают на благо людей, но критика и оскорбление - разные понятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ.
"Критика и оскорбления - это разные понятия. И поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения, потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям, они служащие, госслужащие", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о данном законопроекте.
Законопроектом предлагается дополнить статью 298 ("Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации") и статью 319 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные меры ответственности за совершение данных преступлений с использованием интернета и СМИ.
Также законопроектом предлагается усилить санкции названных статей УК РФ, а также статьи 297 ("Неуважение к суду").