Рейтинг@Mail.ru
В Перми восстановили электроснабжение - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/perm-1974500922.html
В Перми восстановили электроснабжение
В Перми восстановили электроснабжение - РИА Новости, 24.09.2024
В Перми восстановили электроснабжение
Электроснабжение объектов в Индустриальном районе Перми восстановлено, сообщили РИА Новости в пермском филиале "Россети Урал". РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:16
2024-09-24T20:16
происшествия
пермь
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778657039_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_d52e5ad135dcbcecb8e2c1aa9bb1da9f.jpg
ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Электроснабжение объектов в Индустриальном районе Перми восстановлено, сообщили РИА Новости в пермском филиале "Россети Урал". "В 21.17 (19.17 мск) энергоснабжение Индустриального района было восстановлено", - сказал собеседник агентства. Ранее в филиале "Россети Урал" проинформировали, что часть Индустриального района Перми осталась без света из-за технологического нарушения в распределительной сети города. Выездные бригады оперативно приступили к работам по восстановлению электроснабжения по резервным схемам.
https://ria.ru/20240920/vzryv-1973738666.html
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778657039_417:562:2399:2048_1920x0_80_0_0_bd635e591f2dc4efdad6f87ee4eb1f69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, общество
Происшествия, Пермь, Россия, Общество
В Перми восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Индустриальном районе Перми восстановлено после нарушения

© Depositphotos.com / ParStudВид на Пермь
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Depositphotos.com / ParStud
Вид на Пермь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Электроснабжение объектов в Индустриальном районе Перми восстановлено, сообщили РИА Новости в пермском филиале "Россети Урал".
"В 21.17 (19.17 мск) энергоснабжение Индустриального района было восстановлено", - сказал собеседник агентства.
Ранее в филиале "Россети Урал" проинформировали, что часть Индустриального района Перми осталась без света из-за технологического нарушения в распределительной сети города. Выездные бригады оперативно приступили к работам по восстановлению электроснабжения по резервным схемам.
Город Киров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Кировский губернатор опроверг слухи о "взрыве" на электроподстанции
20 сентября, 00:41
 
ПроисшествияПермьРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала