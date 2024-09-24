https://ria.ru/20240924/perm-1974500922.html

В Перми восстановили электроснабжение

В Перми восстановили электроснабжение - РИА Новости, 24.09.2024

В Перми восстановили электроснабжение

Электроснабжение объектов в Индустриальном районе Перми восстановлено, сообщили РИА Новости в пермском филиале "Россети Урал". РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:16

2024-09-24T20:16

2024-09-24T20:16

происшествия

пермь

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общество

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ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Электроснабжение объектов в Индустриальном районе Перми восстановлено, сообщили РИА Новости в пермском филиале "Россети Урал". "В 21.17 (19.17 мск) энергоснабжение Индустриального района было восстановлено", - сказал собеседник агентства. Ранее в филиале "Россети Урал" проинформировали, что часть Индустриального района Перми осталась без света из-за технологического нарушения в распределительной сети города. Выездные бригады оперативно приступили к работам по восстановлению электроснабжения по резервным схемам.

https://ria.ru/20240920/vzryv-1973738666.html

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2024

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происшествия, пермь, россия, общество