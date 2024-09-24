https://ria.ru/20240924/perm-1974496867.html
Часть Перми осталась без электричества
Часть Перми осталась без электричества - РИА Новости, 24.09.2024
Часть Перми осталась без электричества
Часть Индустриального района Перми осталась без света из-за технологического нарушения в распределительной сети города, сообщили РИА Новости в пермском филиале... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:37
2024-09-24T19:37
2024-09-24T19:44
происшествия
пермь
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778657039_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_d52e5ad135dcbcecb8e2c1aa9bb1da9f.jpg
ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Часть Индустриального района Перми осталась без света из-за технологического нарушения в распределительной сети города, сообщили РИА Новости в пермском филиале "Россети Урал". "Зафиксировано технологическое нарушение в распределительной сети Перми. Оперативно-выездные бригады пермского филиала "Россети Урал" уже выехали для оперативных переключений и восстановления электроснабжения по резервным схемам", - рассказали в компании. В городских пабликах жители пишут, что света нет в домах на шоссе Космонавтов, ул. Мира, Карпинского, Чердынской и других. Также не работают фонари и некоторые светофоры, погасли рекламные вывески. Люди ходят по улицам с фонариками.
https://ria.ru/20240920/vzryv-1973738666.html
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778657039_417:562:2399:2048_1920x0_80_0_0_bd635e591f2dc4efdad6f87ee4eb1f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия, общество
Происшествия, Пермь, Россия, Общество
Часть Перми осталась без электричества
Часть Индустриального района Перми осталась без света из-за нарушения в сети
ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Часть Индустриального района Перми осталась без света из-за технологического нарушения в распределительной сети города, сообщили РИА Новости в пермском филиале "Россети Урал".
"Зафиксировано технологическое нарушение в распределительной сети Перми. Оперативно-выездные бригады пермского филиала "Россети Урал" уже выехали для оперативных переключений и восстановления электроснабжения по резервным схемам", - рассказали в компании.
В городских пабликах жители пишут, что света нет в домах на шоссе Космонавтов, ул. Мира, Карпинского, Чердынской и других. Также не работают фонари и некоторые светофоры, погасли рекламные вывески. Люди ходят по улицам с фонариками.