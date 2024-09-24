США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявил Пентагон
Пентагон: США включат кассетные боеприпасы в пакет военной помощи Киеву
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву, о котором будет объявлено на неделе, заявили РИА Новости в американской администрации.
"Подтверждаю", - сказал представитель американской администрации на просьбу прокомментировать публикации о том, что новый пакет помощи на 375 млн долларов будет включать кассетные боеприпасы.
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Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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