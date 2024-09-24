https://ria.ru/20240924/pentagon-1974507171.html

США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявил Пентагон

США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявил Пентагон - РИА Новости, 24.09.2024

США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявил Пентагон

США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву, о котором будет объявлено на неделе, заявили РИА Новости в американской администрации. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T21:51

2024-09-24T21:51

2024-09-24T21:54

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву, о котором будет объявлено на неделе, заявили РИА Новости в американской администрации."Подтверждаю", - сказал представитель американской администрации на просьбу прокомментировать публикации о том, что новый пакет помощи на 375 млн долларов будет включать кассетные боеприпасы.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/boepripasy-1971693485.html

https://ria.ru/20240920/pomosch-1973933979.html

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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, нато