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США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявил Пентагон - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 24.09.2024 (обновлено: 21:54 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/pentagon-1974507171.html
США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявил Пентагон
США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявил Пентагон - РИА Новости, 24.09.2024
США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявил Пентагон
США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву, о котором будет объявлено на неделе, заявили РИА Новости в американской администрации. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:51
2024-09-24T21:54
в мире
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву, о котором будет объявлено на неделе, заявили РИА Новости в американской администрации."Подтверждаю", - сказал представитель американской администрации на просьбу прокомментировать публикации о том, что новый пакет помощи на 375 млн долларов будет включать кассетные боеприпасы.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/boepripasy-1971693485.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, нато
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО
США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявил Пентагон

Пентагон: США включат кассетные боеприпасы в пакет военной помощи Киеву

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву, о котором будет объявлено на неделе, заявили РИА Новости в американской администрации.
"Подтверждаю", - сказал представитель американской администрации на просьбу прокомментировать публикации о том, что новый пакет помощи на 375 млн долларов будет включать кассетные боеприпасы.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Женеве призвали США прекратить использование кассетных боеприпасов
9 сентября, 19:56
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
СМИ: размер пакета помощи США Украине превысит 350 миллионов долларов
20 сентября, 22:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
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