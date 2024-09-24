https://ria.ru/20240924/pensii-1974466802.html
Правительство запланировало расходы на индексацию пенсий
Правительство запланировало расходы на индексацию пенсий - РИА Новости, 24.09.2024
Правительство запланировало расходы на индексацию пенсий
Расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе работающим пенсионерам, запланированы в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:05
2024-09-24T17:05
2024-09-24T17:06
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе работающим пенсионерам, запланированы в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025-2027 годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Параметры бюджетов внебюджетных государственных фондов рассматривались во вторник на заседании правительства. "Будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и семьям с детьми - забота о них всегда в приоритете... Запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам, которую поручил нам провести глава государства", - сообщил Мишустин. Он добавил, что в бюджете этого фонда предусмотрены средства на выплаты материнского капитала, а также единого пособия по рождению и воспитанию ребенка для родителей с низкими доходами, которым нужна социальная поддержка. Что касается параметров бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, им обеспечено финансирование медпомощи, в том числе высокотехнологичной, которую оказывают федеральные организации здравоохранения, сказал Мишустин. Также будут продолжены специальные выплаты медицинским работникам, продолжил премьер. По словам главы кабмина, за счет бюджетов этих государственных фондов будут выполнены все социальные обязательства перед гражданами.
https://ria.ru/20240401/pensii-1937003019.html
https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Правительство запланировало расходы на индексацию пенсий
Правительство запланировало расходы на индексацию всех страховых пенсий пенсий
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе работающим пенсионерам, запланированы в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025-2027 годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Параметры бюджетов внебюджетных государственных фондов рассматривались во вторник на заседании правительства.
"Будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и семьям с детьми - забота о них всегда в приоритете... Запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам, которую поручил нам провести глава государства", - сообщил Мишустин.
Он добавил, что в бюджете этого фонда предусмотрены средства на выплаты материнского капитала, а также единого пособия по рождению и воспитанию ребенка для родителей с низкими доходами, которым нужна социальная поддержка.
Что касается параметров бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, им обеспечено финансирование медпомощи, в том числе высокотехнологичной, которую оказывают федеральные организации здравоохранения, сказал Мишустин. Также будут продолжены специальные выплаты медицинским работникам, продолжил премьер.
По словам главы кабмина, за счет бюджетов этих государственных фондов будут выполнены все социальные обязательства перед гражданами.