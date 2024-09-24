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Патриарх Кирилл рассказал об опасности неоязычества среди военнослужащих - РИА Новости, 24.09.2024
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Религия
 
15:50 24.09.2024 (обновлено: 16:00 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/patriarkh-1974446313.html
Патриарх Кирилл рассказал об опасности неоязычества среди военнослужащих
Патриарх Кирилл рассказал об опасности неоязычества среди военнослужащих - РИА Новости, 24.09.2024
Патриарх Кирилл рассказал об опасности неоязычества среди военнослужащих
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди военнослужащих, так как война провоцирует появление "деформированной... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:50
2024-09-24T16:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди военнослужащих, так как война провоцирует появление "деформированной духовности", и призвал войсковых священнослужителей постоянно обращать внимание бойцов на подвиги святых, защищавших отечество. "Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе. А армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников… Думаю, настало время, особенно для наших священников, которые работают в Вооруженных силах, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в Вооруженных силах", – сказал патриарх, открывая заседание Высшего церковного совета во вторник. По мнению патриарха, неоязычество паразитирует на ложном тезисе о том, что христианство и православие в частности несовместимы с воинским героизмом, и внимание войскового клира к подвигам святых необходимо для того, чтобы его опровергнуть. "Мы, конечно, знаем, что это не так, что самый большой героизм — это когда человек побеждает самого себя… Но это не очевидно для очень многих, в том числе для тех, кто увлекается сегодня неоязычеством, потому что неоязычество пропагандирует личный героизм, силу и доблесть. Лживость этого мифа доказывается многими святыми воинами, память о подвигах которых хранит наша Церковь", – добавил он.
https://ria.ru/20240915/patriarkh-1972767127.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
Патриарх Кирилл рассказал об опасности неоязычества среди военнослужащих

Патриарх Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди военнослужащих

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди военнослужащих, так как война провоцирует появление "деформированной духовности", и призвал войсковых священнослужителей постоянно обращать внимание бойцов на подвиги святых, защищавших отечество.
"Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе. А армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников… Думаю, настало время, особенно для наших священников, которые работают в Вооруженных силах, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в Вооруженных силах", – сказал патриарх, открывая заседание Высшего церковного совета во вторник.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Патриарх Кирилл назвал кощунством сожжение христианских крестов в Косове
15 сентября, 01:03
По мнению патриарха, неоязычество паразитирует на ложном тезисе о том, что христианство и православие в частности несовместимы с воинским героизмом, и внимание войскового клира к подвигам святых необходимо для того, чтобы его опровергнуть.
"Мы, конечно, знаем, что это не так, что самый большой героизм — это когда человек побеждает самого себя… Но это не очевидно для очень многих, в том числе для тех, кто увлекается сегодня неоязычеством, потому что неоязычество пропагандирует личный героизм, силу и доблесть. Лживость этого мифа доказывается многими святыми воинами, память о подвигах которых хранит наша Церковь", – добавил он.
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