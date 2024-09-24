https://ria.ru/20240924/patriarkh-1974446313.html

Патриарх Кирилл рассказал об опасности неоязычества среди военнослужащих

Патриарх Кирилл рассказал об опасности неоязычества среди военнослужащих - РИА Новости, 24.09.2024

Патриарх Кирилл рассказал об опасности неоязычества среди военнослужащих

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди военнослужащих, так как война провоцирует появление "деформированной... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:50

2024-09-24T15:50

2024-09-24T16:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди военнослужащих, так как война провоцирует появление "деформированной духовности", и призвал войсковых священнослужителей постоянно обращать внимание бойцов на подвиги святых, защищавших отечество. "Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе. А армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников… Думаю, настало время, особенно для наших священников, которые работают в Вооруженных силах, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в Вооруженных силах", – сказал патриарх, открывая заседание Высшего церковного совета во вторник. По мнению патриарха, неоязычество паразитирует на ложном тезисе о том, что христианство и православие в частности несовместимы с воинским героизмом, и внимание войскового клира к подвигам святых необходимо для того, чтобы его опровергнуть. "Мы, конечно, знаем, что это не так, что самый большой героизм — это когда человек побеждает самого себя… Но это не очевидно для очень многих, в том числе для тех, кто увлекается сегодня неоязычеством, потому что неоязычество пропагандирует личный героизм, силу и доблесть. Лживость этого мифа доказывается многими святыми воинами, память о подвигах которых хранит наша Церковь", – добавил он.

https://ria.ru/20240915/patriarkh-1972767127.html

https://ria.ru/20240716/kirill-1960059761.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия