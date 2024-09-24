https://ria.ru/20240924/pashaev-1974427607.html
Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева
Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 24.09.2024
Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в вымышленном ранении, за которое он получил три миллиона рублей, сообщает Mash. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:27
2024-09-24T14:27
2024-09-24T20:57
происшествия
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эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в вымышленном ранении, за которое он получил три миллиона рублей, сообщает Mash."Следователи считают, что бывший адвокат мог специально объявить себя в апреле "трехсотым", чтобы наживиться за счет госпособия", — говорится в публикации.Указывается, что это не единственный такой случай: в июле адвокат в социальных сетях сообщал, что пережил удар беспилотника ВСУ, за что также пытался получить выплаты.Следователи выясняют подробности апрельского происшествия, отмечается в материале.СК России 17 сентября сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере"), он задержан.По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240924/pashaev-1974350766.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева
Mash: экс-адвокат Пашаев получил три миллиона рублей за вымышленное ранение