https://ria.ru/20240924/pashaev-1974427607.html

Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева

Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 24.09.2024

Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в вымышленном ранении, за которое он получил три миллиона рублей, сообщает Mash. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:27

2024-09-24T14:27

2024-09-24T20:57

происшествия

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эльман пашаев

елена блиновская

алексей блиновский

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в вымышленном ранении, за которое он получил три миллиона рублей, сообщает Mash."Следователи считают, что бывший адвокат мог специально объявить себя в апреле "трехсотым", чтобы наживиться за счет госпособия", — говорится в публикации.Указывается, что это не единственный такой случай: в июле адвокат в социальных сетях сообщал, что пережил удар беспилотника ВСУ, за что также пытался получить выплаты.Следователи выясняют подробности апрельского происшествия, отмечается в материале.СК России 17 сентября сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере"), он задержан.По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240924/pashaev-1974350766.html

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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)