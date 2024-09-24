Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 24.09.2024 (обновлено: 20:57 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/pashaev-1974427607.html
Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева
Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 24.09.2024
Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в вымышленном ранении, за которое он получил три миллиона рублей, сообщает Mash. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:27
2024-09-24T20:57
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973171802_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_07c80b753c4968e1056b7d72b132595b.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в вымышленном ранении, за которое он получил три миллиона рублей, сообщает Mash."Следователи считают, что бывший адвокат мог специально объявить себя в апреле "трехсотым", чтобы наживиться за счет госпособия", — говорится в публикации.Указывается, что это не единственный такой случай: в июле адвокат в социальных сетях сообщал, что пережил удар беспилотника ВСУ, за что также пытался получить выплаты.Следователи выясняют подробности апрельского происшествия, отмечается в материале.СК России 17 сентября сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере"), он задержан.По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240924/pashaev-1974350766.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973171802_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f0f1391bbab8bf1fa50bcdf6cbaa0645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Стало известно о новом нарушении экс-адвоката Пашаева

Mash: экс-адвокат Пашаев получил три миллиона рублей за вымышленное ранение

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкЭльман Пашаев
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Эльман Пашаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в вымышленном ранении, за которое он получил три миллиона рублей, сообщает Mash.
«
"Следователи считают, что бывший адвокат мог специально объявить себя в апреле "трехсотым", чтобы наживиться за счет госпособия", — говорится в публикации.
Указывается, что это не единственный такой случай: в июле адвокат в социальных сетях сообщал, что пережил удар беспилотника ВСУ, за что также пытался получить выплаты.
Следователи выясняют подробности апрельского происшествия, отмечается в материале.
СК России 17 сентября сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере"), он задержан.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Нескольких сослуживцев Пашаева вызвали в Москву как свидетелей
Вчера, 06:05
 
ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала