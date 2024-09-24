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Нескольких сослуживцев Пашаева вызвали в Москву как свидетелей - РИА Новости, 24.09.2024
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06:05 24.09.2024 (обновлено: 09:27 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/pashaev-1974350766.html
Нескольких сослуживцев Пашаева вызвали в Москву как свидетелей
Нескольких сослуживцев Пашаева вызвали в Москву как свидетелей - РИА Новости, 24.09.2024
Нескольких сослуживцев Пашаева вызвали в Москву как свидетелей
Нескольких сослуживцев арестованного по обвинению в мошенничестве экс-адвоката Эльмана Пашаева вызвали из их подразделения на Угледарском направлении СВО для... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:05
2024-09-24T09:27
происшествия
москва
донецкая народная республика
россия
эльман пашаев
елена блиновская
михаил ефремов
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ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Нескольких сослуживцев арестованного по обвинению в мошенничестве экс-адвоката Эльмана Пашаева вызвали из их подразделения на Угледарском направлении СВО для проведения следственных действий в Москву, сообщили РИА Новости в силовых структурах ДНР. &quot;Часть свидетелей увезли в Москву, вызвали и увезли. Как минимум трех человек, в качестве свидетелей&quot;, — сказал собеседник агентства.В понедельник в силовых структурах ДНР РИА Новости сообщали, что следствие весь день опрашивало одного из командиров Пашаева по делу о мошенничестве. Против экс-адвоката возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), он задержан. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, бывший юрист получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Блиновскую задержали в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Пашаев стал известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев во время судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974094073.html
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происшествия, москва, донецкая народная республика, россия, эльман пашаев, елена блиновская, михаил ефремов
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Россия, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Михаил Ефремов
Нескольких сослуживцев Пашаева вызвали в Москву как свидетелей

Минимум трех сослуживцев Пашаева вызвали в Москву как свидетелей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Нескольких сослуживцев арестованного по обвинению в мошенничестве экс-адвоката Эльмана Пашаева вызвали из их подразделения на Угледарском направлении СВО для проведения следственных действий в Москву, сообщили РИА Новости в силовых структурах ДНР.
«

"Часть свидетелей увезли в Москву, вызвали и увезли. Как минимум трех человек, в качестве свидетелей", — сказал собеседник агентства.

В понедельник в силовых структурах ДНР РИА Новости сообщали, что следствие весь день опрашивало одного из командиров Пашаева по делу о мошенничестве.
Против экс-адвоката возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), он задержан.
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22 сентября, 13:30
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, бывший юрист получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Блиновскую задержали в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
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22 сентября, 12:09
Пашаев стал известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев во время судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Экс-адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве
18 сентября, 16:41
 
ПроисшествияМоскваДонецкая Народная РеспубликаРоссияЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяМихаил Ефремов
 
 
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