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Отряд кораблей России и Китая вошел в Охотское море на совместных учениях
Отряд кораблей России и Китая вошел в Охотское море на совместных учениях - РИА Новости, 24.09.2024
Отряд кораблей России и Китая вошел в Охотское море на совместных учениях
Отряд боевых кораблей России и Китая вошел в Охотское море в рамках военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие-2024", сообщила пресс-служба Тихоокеанского... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:11
2024-09-24T05:11
2024-09-24T05:11
китай
россия
охотское море
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отряд боевых кораблей России и Китая вошел в Охотское море в рамках военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие-2024", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. О начале учений пресс-служба флота сообщила 21 сентября. "Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие-2024" форсировал пролив Лаперуза и вошел в Охотское море. На переходе морем отряд отработал задачи совместного маневрирования, противодействия безэкипажным катерам условного противника, ведения разведки и наблюдения за надводной обстановкой с привлечением палубных вертолетов", - говорится в сообщении. Управление действиями совместного отряда ведется единым походным штабом, размещенном на одном из боевых кораблей. В ближайшее время в ходе учения отряд кораблей ВМФ России и ВМС НОАК выполнит задачи отражения атак средств воздушного нападения условного противника, ведения противокорабельной и противолодочной обороны в море, вопросы совместного маневрирования, организации связи и обмена информацией и иные вопросы. В рамках совместной отработки задач учения экипажи кораблей обеих стран выполнят артиллерийские стрельбы, а также применение комплексов противолодочного и противовоздушного вооружения под единым замыслом. В составе совместного отряда в учении "Бэйбу/Взаимодействие-2024" от российской стороны задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегатом "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху".
https://ria.ru/20240923/patrushev-1974234160.html
https://ria.ru/20240924/ucheniya-1974347257.html
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китай, россия, охотское море, народно-освободительная армия китая
Китай, Россия, Охотское море, Народно-освободительная армия Китая
Отряд кораблей России и Китая вошел в Охотское море на совместных учениях
Отряд кораблей России и Китая вошел в Охотское море в рамках учения "Бэйбу"
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отряд боевых кораблей России и Китая вошел в Охотское море в рамках военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие-2024", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
О начале учений пресс-служба флота сообщила 21 сентября.
"Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие-2024" форсировал пролив Лаперуза и вошел в Охотское море. На переходе морем отряд отработал задачи совместного маневрирования, противодействия безэкипажным катерам условного противника, ведения разведки и наблюдения за надводной обстановкой с привлечением палубных вертолетов", - говорится в сообщении.
Управление действиями совместного отряда ведется единым походным штабом, размещенном на одном из боевых кораблей. В ближайшее время в ходе учения отряд кораблей ВМФ России и ВМС НОАК
выполнит задачи отражения атак средств воздушного нападения условного противника, ведения противокорабельной и противолодочной обороны в море, вопросы совместного маневрирования, организации связи и обмена информацией и иные вопросы. В рамках совместной отработки задач учения экипажи кораблей обеих стран выполнят артиллерийские стрельбы, а также применение комплексов противолодочного и противовоздушного вооружения под единым замыслом.
В составе совместного отряда в учении "Бэйбу/Взаимодействие-2024" от российской стороны задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегатом "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху".