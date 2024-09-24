https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974438189.html

Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут

Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут - РИА Новости, 24.09.2024

Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут

Родителей погибший четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут на днях, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:06

2024-09-24T15:06

2024-09-24T15:06

происшествия

здоровье - общество

отравление семьи в красноярском крае

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Родителей погибший четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут на днях, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Выпишут на днях, завтра или после завтра. Состояние удовлетворительное", - уточнили РИА Новости в пресс-службе СК. Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Похороны четверых детей пройдут после выписки родителей, их ждут родственники. В СК уточнили РИА Новости, что разрешение на захоронение выдано. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления – использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Во вторник стало известно, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи. Но следователи проверяют и другие версии: отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства. Новосибирский завод "Сибиар" собирает информацию и разбирается в ситуации с обнаружением следов производящегося на заводе дихлофоса в пробах после отравления семьи в красноярском селе.

https://ria.ru/20240924/analizy-1974396566.html

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html

красноярский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, отравление семьи в красноярском крае, красноярский край