https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974438189.html
Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут
Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут - РИА Новости, 24.09.2024
Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут
Родителей погибший четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут на днях, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:06
2024-09-24T15:06
2024-09-24T15:06
происшествия
здоровье - общество
отравление семьи в красноярском крае
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Родителей погибший четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут на днях, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Выпишут на днях, завтра или после завтра. Состояние удовлетворительное", - уточнили РИА Новости в пресс-службе СК. Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Похороны четверых детей пройдут после выписки родителей, их ждут родственники. В СК уточнили РИА Новости, что разрешение на захоронение выдано. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления – использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Во вторник стало известно, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи. Но следователи проверяют и другие версии: отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства. Новосибирский завод "Сибиар" собирает информацию и разбирается в ситуации с обнаружением следов производящегося на заводе дихлофоса в пробах после отравления семьи в красноярском селе.
https://ria.ru/20240924/analizy-1974396566.html
https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4861c5f696183dd5df0ac343f95ca3d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, отравление семьи в красноярском крае, красноярский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Отравление семьи в Красноярском крае, Красноярский край
Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут
СК: родителей погибших от отравления в Красноярском крае детей скоро выпишут
КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Родителей погибший четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут на днях, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Выпишут на днях, завтра или после завтра. Состояние удовлетворительное", - уточнили РИА Новости в пресс-службе СК.
Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Похороны четверых детей пройдут после выписки родителей, их ждут родственники. В СК уточнили РИА Новости, что разрешение на захоронение выдано.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления – использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Во вторник стало известно, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи. Но следователи проверяют и другие версии: отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства. Новосибирский завод "Сибиар" собирает информацию и разбирается в ситуации с обнаружением следов производящегося на заводе дихлофоса в пробах после отравления семьи в красноярском селе.