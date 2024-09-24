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Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут - РИА Новости, 24.09.2024
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15:06 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974438189.html
Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут
Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут - РИА Новости, 24.09.2024
Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут
Родителей погибший четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут на днях, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:06
2024-09-24T15:06
происшествия
здоровье - общество
отравление семьи в красноярском крае
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Родителей погибший четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут на днях, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Выпишут на днях, завтра или после завтра. Состояние удовлетворительное", - уточнили РИА Новости в пресс-службе СК. Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Похороны четверых детей пройдут после выписки родителей, их ждут родственники. В СК уточнили РИА Новости, что разрешение на захоронение выдано. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления – использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Во вторник стало известно, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи. Но следователи проверяют и другие версии: отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства. Новосибирский завод "Сибиар" собирает информацию и разбирается в ситуации с обнаружением следов производящегося на заводе дихлофоса в пробах после отравления семьи в красноярском селе.
https://ria.ru/20240924/analizy-1974396566.html
https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html
красноярский край
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происшествия, здоровье - общество, отравление семьи в красноярском крае, красноярский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Отравление семьи в Красноярском крае, Красноярский край
Родителей погибших в Красноярском крае детей скоро выпишут

СК: родителей погибших от отравления в Красноярском крае детей скоро выпишут

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Родителей погибший четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут на днях, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Выпишут на днях, завтра или после завтра. Состояние удовлетворительное", - уточнили РИА Новости в пресс-службе СК.
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
СК рассказал, что показали анализы отравившейся под Красноярском семьи
Вчера, 11:58
Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Похороны четверых детей пройдут после выписки родителей, их ждут родственники. В СК уточнили РИА Новости, что разрешение на захоронение выдано.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления – использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Во вторник стало известно, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи. Но следователи проверяют и другие версии: отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства. Новосибирский завод "Сибиар" собирает информацию и разбирается в ситуации с обнаружением следов производящегося на заводе дихлофоса в пробах после отравления семьи в красноярском селе.
Изъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае
Вчера, 08:11
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоОтравление семьи в Красноярском краеКрасноярский край
 
 
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