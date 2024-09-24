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Производитель дихлофоса прокомментировал ситуацию с отравлением семьи - РИА Новости, 25.09.2024
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13:31 24.09.2024 (обновлено: 00:15 25.09.2024)
https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974416054.html
Производитель дихлофоса прокомментировал ситуацию с отравлением семьи
Производитель дихлофоса прокомментировал ситуацию с отравлением семьи - РИА Новости, 25.09.2024
Производитель дихлофоса прокомментировал ситуацию с отравлением семьи
Новосибирский завод "Сибиар" разбирается в ситуации с обнаружением следов дихлофоса в пробах после отравления семьи в Красноярском крае, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T13:31
2024-09-25T00:15
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
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НОВОСИБИРСК, 24 сен — РИА Новости. Новосибирский завод "Сибиар" разбирается в ситуации с обнаружением следов дихлофоса в пробах после отравления семьи в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель компании."Мы в курсе. &lt;...&gt; Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации", — сказал собеседник агентства.По его словам, предприятие пока не получало запросов со стороны правоохранительных органов. На заводе также добавили, что за 30 лет его работы не было случаев, когда продукция компании стала бы причиной смерти человека.Ранее во вторник в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи в красноярском селе нашли следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с дихлофосом "Варан", который изготавливают на новосибирском заводе "Сибиар" — одном из крупнейших отечественных производителей бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств массового сегмента.Следователи при осмотре места происшествия изъяли флаконы инсектицидных аэрозольных средств. Ведомство назначило химическую экспертизу для определения состава содержимого и его влияния на организм человека.Отравление семьи под КрасноярскомРодители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ужинали пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка, и курицей. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Несмотря на усилия врачей, умерли два других ребенка — девочки 11 и 12 лет. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества.Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание. Мать семейства беременна пятым ребенком. На первом допросе она рассказала, что во время приготовления не добавляла посторонних веществ.Региональная прокуратура во вторник назвала основную версию отравления — использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Между тем Следственный комитет продолжает рассматривать несколько версий, среди которых — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление при вдыхании паров инсектицидного аэрозоля.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974270497.html
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
Производитель дихлофоса прокомментировал ситуацию с отравлением семьи

Производитель дихлофоса, чьи следы нашли в пробах семьи, разбирается в ситуации

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramИзъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств
Изъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Изъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств
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НОВОСИБИРСК, 24 сен — РИА Новости. Новосибирский завод "Сибиар" разбирается в ситуации с обнаружением следов дихлофоса в пробах после отравления семьи в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель компании.
«
"Мы в курсе. <...> Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации", — сказал собеседник агентства.
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом
23 сентября, 16:35
По его словам, предприятие пока не получало запросов со стороны правоохранительных органов. На заводе также добавили, что за 30 лет его работы не было случаев, когда продукция компании стала бы причиной смерти человека.
Ранее во вторник в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи в красноярском селе нашли следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с дихлофосом "Варан", который изготавливают на новосибирском заводе "Сибиар" — одном из крупнейших отечественных производителей бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств массового сегмента.
Следователи при осмотре места происшествия изъяли флаконы инсектицидных аэрозольных средств. Ведомство назначило химическую экспертизу для определения состава содержимого и его влияния на организм человека.
Дом семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут после выписки родителей
Вчера, 10:03

Отравление семьи под Красноярском

Родители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ужинали пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка, и курицей. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.
Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Несмотря на усилия врачей, умерли два других ребенка — девочки 11 и 12 лет. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества.
Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание. Мать семейства беременна пятым ребенком. На первом допросе она рассказала, что во время приготовления не добавляла посторонних веществ.
Региональная прокуратура во вторник назвала основную версию отравления — использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Между тем Следственный комитет продолжает рассматривать несколько версий, среди которых — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление при вдыхании паров инсектицидного аэрозоля.
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, в результате которого дети умерли от пищевого отравления в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Глава семьи, отравившейся в Красноярском крае, единственный выпил лекарство
23 сентября, 10:10
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Отравление семьи в Красноярском крае
 
 
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