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Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут после выписки родителей
Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут после выписки родителей - РИА Новости, 24.09.2024
Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут после выписки родителей
Похороны четверых детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пройдут после выписки родителей, сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:03
2024-09-24T10:03
2024-09-24T10:03
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отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Похороны четверых детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пройдут после выписки родителей, сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. "Родственники ждут, когда выпишут родителей", - сказали в пресс-службе. По данным прокуратуры, основной версией отравления рассматривается обработка дома в день трагедии дихлофосом. СК сообщал со ссылкой на слова родителей, что в это время дети находились на улице, а потом зашли домой.
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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут после выписки родителей
Похороны четверых детей в Красноярском крае пройдут после выписки родителей
КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Похороны четверых детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пройдут после выписки родителей, сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.
"Родственники ждут, когда выпишут родителей", - сказали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, основной версией отравления рассматривается обработка дома в день трагедии дихлофосом. СК сообщал со ссылкой на слова родителей, что в это время дети находились на улице, а потом зашли домой.