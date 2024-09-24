https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974366271.html

Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут после выписки родителей

Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут после выписки родителей - РИА Новости, 24.09.2024

Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут после выписки родителей

Похороны четверых детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пройдут после выписки родителей, сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:03

2024-09-24T10:03

2024-09-24T10:03

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974099217_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_68d543d733bfb6d737e6ffa94dd6b9e7.jpg

КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Похороны четверых детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пройдут после выписки родителей, сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. "Родственники ждут, когда выпишут родителей", - сказали в пресс-службе. По данным прокуратуры, основной версией отравления рассматривается обработка дома в день трагедии дихлофосом. СК сообщал со ссылкой на слова родителей, что в это время дети находились на улице, а потом зашли домой.

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае