https://ria.ru/20240924/optimizatsiya-1974440083.html

BIA Technologies оптимизировала управление складскими запасами для Lazurit

BIA Technologies оптимизировала управление складскими запасами для Lazurit - РИА Новости, 24.09.2024

BIA Technologies оптимизировала управление складскими запасами для Lazurit

erid: F7NfYUJCUneLuWtAsUgF РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:19

2024-09-24T15:19

2024-09-24T15:19

пресс-релизы

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erid: F7NfYUJCUneLuWtAsUgFМОСКВА, 24 сен – пресс-служба BIA Technologies. ИТ-компания реализовала для крупнейшего российского мебельного ритейлера проект по внедрению и настройке системы управления товарными запасами. Решение анализирует ассортимент и определяет проблемные товарные группы, автоматически формирует заказы, оптимизирует схему и календарь перемещений между складами. Проактивное прогнозирования спроса способствует обеспечению бесперебойной работы компании."Каждому бизнесу важно обеспечить необходимое количество товара в нужное время на каждом этапе цепочки поставок с минимальными затратами. С помощью внедренной системы нам удалось оптимизировать схемы пополнения запасов Lazurit от внешних поставщиков, что повысило прозрачность процессов и снизило влияние человеческого фактора. В результате время формирования заказов сократилось с 4 часов до 20 минут", – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.До обращения в BIA Technologies в Lazurit сталкивались с трудностями, вызванными отсутствием современных инструментов анализа и планирования: диспропорцией товарных запасов, ошибками из-за использования устаревших инструментов в ручном режиме, недостаточным учетом параметров планирования - вместимости складов, грузоподъемности фур и комплектности заказов."Неэффективное управление товарными запасами может привести к упущенной выгоде и перебоям в поставках. Специалисты BIA Technologies помогли автоматизировать расчет прогноза спроса и комплектацию заказов для производства и поставщиков. Также мы зафиксировали рост уровня удовлетворения потребительского спроса", – делится директор по информационным технологиям компании Lazurit Михаил Смирнов.Благодаря внедренной системе управления товарными запасами удалось снизить складские остатки без потери в объемах продаж и уменьшить издержки на хранение.Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы