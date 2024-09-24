https://ria.ru/20240924/oon-1974510320.html

Президент Колумбии заявил в ООН об угрозе глобальной демократии

Президент Колумбии заявил в ООН об угрозе глобальной демократии - РИА Новости, 24.09.2024

Президент Колумбии заявил в ООН об угрозе глобальной демократии

Власть на Земле осуществляется государствами, обладающими разрушающей силой, которые не прислушиваются к мнению мирового большинства, при поддержке крупного... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:47

2024-09-24T22:47

2024-09-24T22:47

в мире

колумбия

нью-йорк (город)

густаво петро

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835173_0:126:3067:1851_1920x0_80_0_0_50ed7fce137730afa22e0636e8f64b34.jpg

МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Власть на Земле осуществляется государствами, обладающими разрушающей силой, которые не прислушиваются к мнению мирового большинства, при поддержке крупного капитала и принадлежащих ему средств массовой информации лидеры таких стран меняют мир без оглядки на свободы, уничтожая демократический проект человечества, заявил на Генеральной ассамблее ООН президент Колумбии Густаво Петро. "В этом зале способность президента коммуницировать зависит от количества долларов в его бюджете, количества имеющихся у него военных самолётов и, в конечном счёте, от способности его страны уничтожить человечество. Власть страны в мире больше проявляется не в том типе экономической, политической или идеологической системы, которую она проецирует, а в силе, разрушающей жизнь человечества. Те из нас, у кого нет этой силы разрушения, у кого есть сила поддерживать жизнь на планете, напротив, говорят без особого к себе внимания и часто, возможно, только со своим собственным народом. Вот почему нас не слушают, когда мы голосуем за прекращение геноцида в секторе Газа, хотя мы являемся большинством президентов мира и представителями большинства человечества", - заявил Петро на дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам политика, несмотря на 20 тысяч погибших в Газе детей, "президенты стран, уничтожающих человечество" смеются в коридорах штаб-квартиры ООН, поскольку их поддерживают принадлежащие крупному капиталу мировые СМИ. "Они меняют мир не демократическим и свободным образом. Демократический проект человечества умирает вместе с жизнью в то время как расисты, сторонники расового превосходства, те, кто глупо верят, что арийцы - высшая раса, готовятся к доминированию в мире", - добавил Петро. По словам президента Колумбии, бомбардировки Газы и Ливана демонстрируют расширяющийся контроль над человечеством при помощи варварских методов. "Один процент самых богатых людей имеет больше богатства, чем 95% всего человечества вместе взятого. В этом неравенстве, которое достигло величайшего уровня в истории нашего вида, мы находим логику массовых разрушений, вызванных климатическим кризисом, и логику бомб, сброшенных таким преступником, как Нетаньяху, на сектор Газа. Нетаньяху — герой для 1% богатейшего человечества, потому что он способен показать, как народы можно уничтожать под бомбами", - добавил Петро. Санкции против "мятежных" государств, таких как Куба и Венесуэла, по мнению колумбийского лидера, вводятся для того, чтобы продемонстрировать силу разрушения оставшимся 99% людей и продолжать править миром, присваивая и накапливая его богатства. "Глобальная олигархия ведёт человечество к собственному вымиранию, и оно идет туда, и политика склоняется перед ней, полностью отказавшись от идеи свободы и власти народа, идеи демократии... Настало время людей. Если правительства не смогли и решили играть с бомбами, войнами, чувствами, убивать мальчиков и девочек, то пришло время взять решение великих проблем человечества в руки таких же людей, простых людей всего мира. Вместо того, чтобы обращаться к бесчувственным правителям, давайте обратимся к самим себе, к простым людям, давайте обратимся к народам для координации общих действий, демонстрации другой демократической силы человечества, преобразованной в действующее сознание. Появятся новые правительства и новые лидеры, если жизнь преодолеет свое вымирание, глобальная олигархия больше не будет править миром, она будет свергнута для построения глобальной демократии. Новая история вот-вот начнется", - заключил Петро.

https://ria.ru/20240924/oon-1974484264.html

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974482172.html

https://ria.ru/20240924/siyyarto-1974469700.html

колумбия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колумбия, нью-йорк (город), густаво петро, оон, генеральная ассамблея оон