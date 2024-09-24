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Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН - РИА Новости, 24.09.2024
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18:46 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/oon-1974484264.html
Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН
Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН
Президент США Джо Байден в ходе своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во вторник единожды упомянул российского лидера Владимира Путина, тогда... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:46
2024-09-24T18:46
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во вторник единожды упомянул российского лидера Владимира Путина, тогда как в предыдущем году не сделал этого ни разу. Выступая перед участниками недели высокого уровня Генассамблеи ООН, хозяин Белого дома затронул ситуацию вокруг украинского конфликта и бездоказательно обвинил президента РФ в стремлении "разрушить Украину". "Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией", - сказал Байден в ходе своей речи, которую он произнес в последний раз в качестве главы государства. В тексте его предыдущей речи на 78-й Генассамблее ООН Украина была упомянута 10 раз, однако имя российского лидера в ней не фигурировало ни разу.
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В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО, Джо Байден
Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН

Байден упомянул Путина единожды на Генассамблее ООН в этом году

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во вторник единожды упомянул российского лидера Владимира Путина, тогда как в предыдущем году не сделал этого ни разу.
Выступая перед участниками недели высокого уровня Генассамблеи ООН, хозяин Белого дома затронул ситуацию вокруг украинского конфликта и бездоказательно обвинил президента РФ в стремлении "разрушить Украину".
"Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией", - сказал Байден в ходе своей речи, которую он произнес в последний раз в качестве главы государства.
В тексте его предыдущей речи на 78-й Генассамблее ООН Украина была упомянута 10 раз, однако имя российского лидера в ней не фигурировало ни разу.
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден
Вчера, 17:33
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООНООННАТОДжо Байден
 
 
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