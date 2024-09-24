https://ria.ru/20240924/oon-1974484264.html

Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН

Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН - РИА Новости, 24.09.2024

Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во вторник единожды упомянул российского лидера Владимира Путина, тогда... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:46

2024-09-24T18:46

2024-09-24T18:46

в мире

украина

сша

россия

владимир путин

генеральная ассамблея оон

оон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974482588_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cc96b756b2e0144df2add17ddb86a2e.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во вторник единожды упомянул российского лидера Владимира Путина, тогда как в предыдущем году не сделал этого ни разу. Выступая перед участниками недели высокого уровня Генассамблеи ООН, хозяин Белого дома затронул ситуацию вокруг украинского конфликта и бездоказательно обвинил президента РФ в стремлении "разрушить Украину". "Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией", - сказал Байден в ходе своей речи, которую он произнес в последний раз в качестве главы государства. В тексте его предыдущей речи на 78-й Генассамблее ООН Украина была упомянута 10 раз, однако имя российского лидера в ней не фигурировало ни разу.

https://ria.ru/20240924/bayden-1974470220.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон, нато, джо байден