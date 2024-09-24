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Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН - РИА Новости, 24.09.2024
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16:30 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/oon-1974454556.html
Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН
Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН, но как это сделать, не рассказал. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:30
2024-09-24T16:30
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН, но как это сделать, не рассказал. "Совет безопасности ООН был создан победителями Второй мировой войны. Большая часть Африки все ещё находилась под колониальным господством. По сей день Африка не имеет постоянного места в крупнейшем в мире совете по поддержанию мира. Это должно измениться. Как и глобальная финансовая архитектура, установленная 80 лет назад", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. При этом каких-либо конкретных предложений по реформе Совбеза и глобальной финархитектуры он не привёл. Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта избраны на 2023 и 2024 годы, а Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана - на 2024-2025 годы.
https://ria.ru/20240922/reforma-1974051974.html
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в мире, африка, россия, сша, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Африка, Россия, США, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН

Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН, но не рассказал как

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН, но как это сделать, не рассказал.
"Совет безопасности ООН был создан победителями Второй мировой войны. Большая часть Африки все ещё находилась под колониальным господством. По сей день Африка не имеет постоянного места в крупнейшем в мире совете по поддержанию мира. Это должно измениться. Как и глобальная финансовая архитектура, установленная 80 лет назад", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
При этом каких-либо конкретных предложений по реформе Совбеза и глобальной финархитектуры он не привёл.
Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта избраны на 2023 и 2024 годы, а Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана - на 2024-2025 годы.
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В миреАфрикаРоссияСШААнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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