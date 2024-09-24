https://ria.ru/20240924/oon-1974454556.html

Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН

Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН - РИА Новости, 24.09.2024

Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН, но как это сделать, не рассказал. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:30

2024-09-24T16:30

2024-09-24T16:30

в мире

африка

россия

сша

антониу гутерреш

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785558594_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e76d6c6b1fad746390a7a444fabbdd37.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Совет безопасности ООН, но как это сделать, не рассказал. "Совет безопасности ООН был создан победителями Второй мировой войны. Большая часть Африки все ещё находилась под колониальным господством. По сей день Африка не имеет постоянного места в крупнейшем в мире совете по поддержанию мира. Это должно измениться. Как и глобальная финансовая архитектура, установленная 80 лет назад", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. При этом каких-либо конкретных предложений по реформе Совбеза и глобальной финархитектуры он не привёл. Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта избраны на 2023 и 2024 годы, а Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана - на 2024-2025 годы.

https://ria.ru/20240922/reforma-1974051974.html

африка

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, россия, сша, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон