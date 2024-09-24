https://ria.ru/20240924/oon-1974453160.html
Генсек ООН Гутерреш заявил о накаленной обстановке в мире
Генсек ООН Гутерреш заявил о накаленной обстановке в мире - РИА Новости, 24.09.2024
Генсек ООН Гутерреш заявил о накаленной обстановке в мире
Мир из-за продолжающихся войн и "бряцания ядерным оружием" стал близок к состоянию пороховой бочки, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:22
2024-09-24T16:22
2024-09-24T16:22
в мире
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Мир из-за продолжающихся войн и "бряцания ядерным оружием" стал близок к состоянию пороховой бочки, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Геополитические разногласия продолжают углубляться. Планета продолжает накаляться. Бушуют войны, и неизвестно, чем они закончатся. Бряцание ядерным оружием и новые виды вооружений отбрасывают мрачную тень. Мы приближаемся к невообразимому - к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях сессии Генассамблеи ООН. Генсек ООН посетовал, что нынешнее состояние мира неустойчиво, и так продолжаться больше не может. Тем не менее, отметил он, все проблемы разрешимы. Гутерреш также обратил внимание на нынешний уровень мировой безнаказанности. "Сегодня все большее число правительств и других лиц считают себя вправе получить карточку "Бесплатно выйти из тюрьмы" (по аналогии с настольной игрой "Монополия" ред.)", - отметил он.
https://ria.ru/20240318/guterresh-1934069768.html
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в мире, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Генсек ООН Гутерреш заявил о накаленной обстановке в мире
Гутерреш: мир приближается к состоянию пороховой бочки
ООН, 24 сен - РИА Новости. Мир из-за продолжающихся войн и "бряцания ядерным оружием" стал близок к состоянию пороховой бочки, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Геополитические разногласия продолжают углубляться. Планета продолжает накаляться. Бушуют войны, и неизвестно, чем они закончатся. Бряцание ядерным оружием и новые виды вооружений отбрасывают мрачную тень. Мы приближаемся к невообразимому - к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях сессии Генассамблеи
ООН.
Генсек ООН посетовал, что нынешнее состояние мира неустойчиво, и так продолжаться больше не может. Тем не менее, отметил он, все проблемы разрешимы.
Гутерреш также обратил внимание на нынешний уровень мировой безнаказанности.
"Сегодня все большее число правительств и других лиц считают себя вправе получить карточку "Бесплатно выйти из тюрьмы" (по аналогии с настольной игрой "Монополия" ред.)", - отметил он.