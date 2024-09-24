https://ria.ru/20240924/oon-1974350489.html

Ближний Восток и Газа будут в центре внимания ГА ООН, заявил Полянский

Ближний Восток и Газа будут в центре внимания ГА ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 24.09.2024

Ближний Восток и Газа будут в центре внимания ГА ООН, заявил Полянский

Кризисы на Ближнем Востоке и, в частности, война в Газе будут в центре внимания в ходе общих прений на высокой неделе, несмотря на попытки ряда стран... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T06:03

2024-09-24T06:03

2024-09-24T06:03

в мире

ближний восток

украина

россия

дмитрий полянский

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Кризисы на Ближнем Востоке и, в частности, война в Газе будут в центре внимания в ходе общих прений на высокой неделе, несмотря на попытки ряда стран переключить внимание на Украину, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Я абсолютно уверен, что, конечно же, вопросы Ближнего Востока и Газы будут в центре внимания большинства выступлений в ходе общих прений, независимо от того, как другие будут пытаться переключить внимание на Украину", – сказал российский дипломат. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/vstrecha-1974329353.html

ближний восток

украина

россия

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в мире, ближний восток, украина, россия, дмитрий полянский, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон