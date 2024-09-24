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Ближний Восток и Газа будут в центре внимания ГА ООН, заявил Полянский
Ближний Восток и Газа будут в центре внимания ГА ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 24.09.2024
Ближний Восток и Газа будут в центре внимания ГА ООН, заявил Полянский
Кризисы на Ближнем Востоке и, в частности, война в Газе будут в центре внимания в ходе общих прений на высокой неделе, несмотря на попытки ряда стран... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:03
2024-09-24T06:03
2024-09-24T06:03
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Кризисы на Ближнем Востоке и, в частности, война в Газе будут в центре внимания в ходе общих прений на высокой неделе, несмотря на попытки ряда стран переключить внимание на Украину, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Я абсолютно уверен, что, конечно же, вопросы Ближнего Востока и Газы будут в центре внимания большинства выступлений в ходе общих прений, независимо от того, как другие будут пытаться переключить внимание на Украину", – сказал российский дипломат. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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В мире, Ближний Восток, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Ближний Восток и Газа будут в центре внимания ГА ООН, заявил Полянский
Полянский: в центре внимания Генассамблеи ООН будет война на Ближнем Востоке