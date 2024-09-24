https://ria.ru/20240924/odessa-1974448058.html
Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому
Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому - РИА Новости, 24.09.2024
Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому
Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:58
2024-09-24T15:58
2024-09-24T15:58
в мире
украина
одесса
россия
александр пушкин
максим горький
исаак бабель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910282952_0:434:1920:1514_1920x0_80_0_0_3608333a8edde9829ef3f0da7289fe4f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю. Список памятников, подлежащих демонтажу, опубликован на сайте Одесского горсовета. В проекте решения исполкома о назначении управления капстроительства заказчиком проектирования демонтажа памятников приведет перечень из 19 наименований. В частности, указаны памятники Пушкину, Горькому, Бабелю, Высоцкому и Зое Космодемьянской. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 19 сентября заявил, что будет демонтирован установленный в центре Одессы памятник Пушкину. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20240912/pamyatnik-1972287638.html
https://ria.ru/20240919/pamyatnik-1973548252.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910282952_0:289:1920:1729_1920x0_80_0_0_18b6ddb9dfcbd2ee5af6b64cf79b36db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин, максим горький, исаак бабель
В мире, Украина, Одесса, Россия, Александр Пушкин, Максим Горький, Исаак Бабель
Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому
В Одессе хотят снести 19 памятников, в том числе Пушкину, Горькому и Высоцкому