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Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому - РИА Новости, 24.09.2024
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15:58 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/odessa-1974448058.html
Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому
Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому - РИА Новости, 24.09.2024
Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому
Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:58
2024-09-24T15:58
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю. Список памятников, подлежащих демонтажу, опубликован на сайте Одесского горсовета. В проекте решения исполкома о назначении управления капстроительства заказчиком проектирования демонтажа памятников приведет перечень из 19 наименований. В частности, указаны памятники Пушкину, Горькому, Бабелю, Высоцкому и Зое Космодемьянской. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 19 сентября заявил, что будет демонтирован установленный в центре Одессы памятник Пушкину. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20240912/pamyatnik-1972287638.html
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в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин, максим горький, исаак бабель
В мире, Украина, Одесса, Россия, Александр Пушкин, Максим Горький, Исаак Бабель
Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому

В Одессе хотят снести 19 памятников, в том числе Пушкину, Горькому и Высоцкому

CC BY-SA 4.0 / Wadco2 (cropped) / Odesa regПамятник А.С. Пушкину в Одессе
Памятник А.С. Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Wadco2 (cropped) / Odesa reg
Памятник А.С. Пушкину в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю.
Список памятников, подлежащих демонтажу, опубликован на сайте Одесского горсовета. В проекте решения исполкома о назначении управления капстроительства заказчиком проектирования демонтажа памятников приведет перечень из 19 наименований. В частности, указаны памятники Пушкину, Горькому, Бабелю, Высоцкому и Зое Космодемьянской.
Оскверненный памятник погибшим украинским военным в Черкассах - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Черкассах осквернили памятник погибшим украинским военным
12 сентября, 13:48
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 19 сентября заявил, что будет демонтирован установленный в центре Одессы памятник Пушкину.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге
19 сентября, 05:32
 
В миреУкраинаОдессаРоссияАлександр ПушкинМаксим ГорькийИсаак Бабель
 
 
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