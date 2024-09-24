https://ria.ru/20240924/odessa-1974448058.html

Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому

Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому - РИА Новости, 24.09.2024

Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому

Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:58

2024-09-24T15:58

2024-09-24T15:58

в мире

украина

одесса

россия

александр пушкин

максим горький

исаак бабель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910282952_0:434:1920:1514_1920x0_80_0_0_3608333a8edde9829ef3f0da7289fe4f.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю. Список памятников, подлежащих демонтажу, опубликован на сайте Одесского горсовета. В проекте решения исполкома о назначении управления капстроительства заказчиком проектирования демонтажа памятников приведет перечень из 19 наименований. В частности, указаны памятники Пушкину, Горькому, Бабелю, Высоцкому и Зое Космодемьянской. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 19 сентября заявил, что будет демонтирован установленный в центре Одессы памятник Пушкину. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240912/pamyatnik-1972287638.html

https://ria.ru/20240919/pamyatnik-1973548252.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин, максим горький, исаак бабель