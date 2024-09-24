https://ria.ru/20240924/obstrel-1974509152.html

Около 40 частных домов получили повреждения при обстреле Белгорода

Около 40 частных домов получили повреждения при обстреле Белгорода - РИА Новости, 24.09.2024

Около 40 частных домов получили повреждения при обстреле Белгорода

Около 40 жилых домов получили повреждения при обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:28

2024-09-24T22:28

2024-09-24T22:44

белгород

вячеслав гладков

происшествия

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белгородский район

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Около 40 жилых домов получили повреждения при обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На данный момент выявлены повреждения 37 частных домов, 21 автомобиля, шести надворных построек", — написал он.Жителям поврежденных домов предложили отправиться в пункты временного размещения, однако все поехали ночевать к родным и близким, уточнил губернатор.Помимо этого, число пострадавших при обстреле возросло до пяти — за помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Его доставили в белгородскую больницу № 2. После оказания помощи его отправили домой лечиться амбулаторно. В свою очередь, еще четверо госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, специалисты выявили повреждения на линии газопровода, их уже устраняют. При обстреле рядом с домами также загорелась трава — пожарные оперативно ликвидировали очаги и не допустили распространения огня.Ранее во вторник Гладков сообщил, что системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240924/dnr-1974507763.html

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белгородский район

белгородская область

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Илья Абрамов

белгород, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины, белгородский район, белгородская область