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Около 40 частных домов получили повреждения при обстреле Белгорода - РИА Новости, 24.09.2024
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22:28 24.09.2024 (обновлено: 22:44 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/obstrel-1974509152.html
Около 40 частных домов получили повреждения при обстреле Белгорода
Около 40 частных домов получили повреждения при обстреле Белгорода - РИА Новости, 24.09.2024
Около 40 частных домов получили повреждения при обстреле Белгорода
Около 40 жилых домов получили повреждения при обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T22:28
2024-09-24T22:44
белгород
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Около 40 жилых домов получили повреждения при обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;На данный момент выявлены повреждения 37 частных домов, 21 автомобиля, шести надворных построек&quot;, — написал он.Жителям поврежденных домов предложили отправиться в пункты временного размещения, однако все поехали ночевать к родным и близким, уточнил губернатор.Помимо этого, число пострадавших при обстреле возросло до пяти — за помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Его доставили в белгородскую больницу № 2. После оказания помощи его отправили домой лечиться амбулаторно. В свою очередь, еще четверо госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, специалисты выявили повреждения на линии газопровода, их уже устраняют. При обстреле рядом с домами также загорелась трава — пожарные оперативно ликвидировали очаги и не допустили распространения огня.Ранее во вторник Гладков сообщил, что системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240924/dnr-1974507763.html
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белгород
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белгород, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины, белгородский район, белгородская область
Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Белгородская область

Около 40 частных домов получили повреждения при обстреле Белгорода

© Губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Последствия обстрела Белгорода
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БЕЛГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Около 40 жилых домов получили повреждения при обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"На данный момент выявлены повреждения 37 частных домов, 21 автомобиля, шести надворных построек", — написал он.

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Жителям поврежденных домов предложили отправиться в пункты временного размещения, однако все поехали ночевать к родным и близким, уточнил губернатор.
Помимо этого, число пострадавших при обстреле возросло до пяти — за помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Его доставили в белгородскую больницу № 2. После оказания помощи его отправили домой лечиться амбулаторно. В свою очередь, еще четверо госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, специалисты выявили повреждения на линии газопровода, их уже устраняют. При обстреле рядом с домами также загорелась трава — пожарные оперативно ликвидировали очаги и не допустили распространения огня.
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Ранее во вторник Гладков сообщил, что системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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