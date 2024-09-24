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При украинском обстреле Шебекино пострадал один человек - РИА Новости, 24.09.2024
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18:01 24.09.2024 (обновлено: 18:15 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/obstrel-1974479192.html
При украинском обстреле Шебекино пострадал один человек
При украинском обстреле Шебекино пострадал один человек - РИА Новости, 24.09.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадал один человек
Мирный житель ранен в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:01
2024-09-24T18:15
шебекино
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В городе Шебекино ранен один мирный житель. Мужчину с контузией и осколочным ранением мягких тканей грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона.Гладков добавил, что в настоящий момент выявлены повреждения кровли, фасадов, остекления и ограждений в трёх частных домовладениях. Также осколками посечены гараж, торговый и социальный объекты, перебит газопровод. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход продолжается.
https://ria.ru/20240924/belgorod-1974386049.html
шебекино
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
При украинском обстреле Шебекино пострадал один человек

Гладков: один человек ранен при украинском обстреле белгородского Шебекино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В городе Шебекино ранен один мирный житель. Мужчину с контузией и осколочным ранением мягких тканей грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона.
Гладков добавил, что в настоящий момент выявлены повреждения кровли, фасадов, остекления и ограждений в трёх частных домовладениях. Также осколками посечены гараж, торговый и социальный объекты, перебит газопровод. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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