https://ria.ru/20240924/obstrel-1974479192.html

При украинском обстреле Шебекино пострадал один человек

При украинском обстреле Шебекино пострадал один человек - РИА Новости, 24.09.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадал один человек

Мирный житель ранен в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:01

2024-09-24T18:01

2024-09-24T18:15

шебекино

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В городе Шебекино ранен один мирный житель. Мужчину с контузией и осколочным ранением мягких тканей грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона.Гладков добавил, что в настоящий момент выявлены повреждения кровли, фасадов, остекления и ограждений в трёх частных домовладениях. Также осколками посечены гараж, торговый и социальный объекты, перебит газопровод. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход продолжается.

https://ria.ru/20240924/belgorod-1974386049.html

шебекино

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия