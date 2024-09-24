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В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле - РИА Новости, 24.09.2024
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08:11 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/obstrel-1974357775.html
В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле
В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле - РИА Новости, 24.09.2024
В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле
Медики борются за жизнь пострадавших, получивших в понедельник тяжелые ранения при украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:11
2024-09-24T08:11
происшествия
архангельское
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Медики борются за жизнь пострадавших, получивших в понедельник тяжелые ранения при украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. В понедельник село Архангельское Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали. "Четыре человека получили тяжелые ранения, двое из них дети. Сейчас медики борются за их жизнь, будут стараться информировать о состоянии их здоровья", - сказал он в видеосообщении.
https://ria.ru/20240924/bpla-1974355183.html
архангельское
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происшествия, архангельское, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Архангельское, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле

Медики борются за жизнь пострадавших из-за обстрела ВСУ белгородского села

© Фото : пресс-служба главы администрации Губкинского городского округаПоследствия атаки в Белгородской области
Последствия атаки в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Губкинского городского округа
Последствия атаки в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Медики борются за жизнь пострадавших, получивших в понедельник тяжелые ранения при украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В понедельник село Архангельское Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали.
"Четыре человека получили тяжелые ранения, двое из них дети. Сейчас медики борются за их жизнь, будут стараться информировать о состоянии их здоровья", - сказал он в видеосообщении.
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ПроисшествияАрхангельскоеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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