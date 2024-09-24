https://ria.ru/20240924/obstrel-1974357775.html
В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле
В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле - РИА Новости, 24.09.2024
В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле
Медики борются за жизнь пострадавших, получивших в понедельник тяжелые ранения при украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:11
2024-09-24T08:11
2024-09-24T08:11
происшествия
архангельское
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180189_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93937f1bb90383d7c36435c4bd7c6a5b.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Медики борются за жизнь пострадавших, получивших в понедельник тяжелые ранения при украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. В понедельник село Архангельское Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали. "Четыре человека получили тяжелые ранения, двое из них дети. Сейчас медики борются за их жизнь, будут стараться информировать о состоянии их здоровья", - сказал он в видеосообщении.
https://ria.ru/20240924/bpla-1974355183.html
архангельское
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180189_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d11782b10e42fb08d3ff8695062f6441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельское, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Архангельское, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле
Медики борются за жизнь пострадавших из-за обстрела ВСУ белгородского села