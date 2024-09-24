https://ria.ru/20240924/obstrel-1974357775.html

В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле

В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле - РИА Новости, 24.09.2024

В Белгородской области медики борются за жизнь пострадавших при обстреле

Медики борются за жизнь пострадавших, получивших в понедельник тяжелые ранения при украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:11

2024-09-24T08:11

2024-09-24T08:11

происшествия

архангельское

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Медики борются за жизнь пострадавших, получивших в понедельник тяжелые ранения при украинском обстреле села Архангельское в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. В понедельник село Архангельское Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали. "Четыре человека получили тяжелые ранения, двое из них дети. Сейчас медики борются за их жизнь, будут стараться информировать о состоянии их здоровья", - сказал он в видеосообщении.

https://ria.ru/20240924/bpla-1974355183.html

архангельское

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, архангельское, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины