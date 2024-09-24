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Нетаньяху пригрозил "Хезболле" новыми ударами

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" новыми ударами - РИА Новости, 24.09.2024

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" новыми ударами

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил во вторник одну из баз разведывательного управления, где заявил, что впечатлен проделанной работой, а также... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:11

2024-09-24T19:11

2024-09-24T19:32

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил во вторник одну из баз разведывательного управления, где заявил, что впечатлен проделанной работой, а также анонсировал новые удары по движению "Хезболлах" в Ливане. "Я завершаю визит на одну из наших баз разведки. Должен сказать, я сильно впечатлен проделанной работой, и не меньше меня впечатляет та работа, которая будет проделана. Продолжим наносить удары по "Хезболлах", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. Нетаньяху также повторил тезис о том, что Израиль ведет войну не с ливанцами, а с "Хезболлах". "Говорю народу Ливана: наша война не с вами – наша война с "Хезболлах". (Генсек "Хезболлах" Хасан - ред.) Насрулла ведет вас к краю пропасти. Вчера я сказал вам эвакуироваться из домов, где он заложил ракеты в гостиной и в гараже. Того, в чьей гостиной и гараже ракеты, не будет дома", - предупредил премьер еврейского государства. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1600 объектам "Хезболлах" в Ливане. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. В последние дни "Хезболлах" увеличило дальность ракетных обстрелов по израильской территории, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически уже целого года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны. На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, ливан, бейрут, хезболла, хамас