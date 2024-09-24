Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест глав Турции и Палестины
Нетаньяху посоветовал МУС в Гааге выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал Международному уголовному суду (МУС) в Гааге выдать ордера на арест президентов Турции и Палестины вместо того, чтобы преследовать демократически избранных лидеров Израиля.
"Вчера прокурор МУС Карим Хан встретился... c президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который известен убийствами курдских мирных жителей и тюремным заключением журналистов, и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, который отрицает Холокост и платит террористам за убийство евреев. Вместо того, чтобы выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса за военные преступления, Хан по-прежнему одержим идеей выставить в качестве военных преступников демократически избранных лидеров Израиля, которые ведут справедливую войну... против террористов", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Премьер Израиля иронично заметил, что такого рода явления могут происходить только в ООН".
В понедельник Эрдоган заявил главному прокурору МУС Кариму Хану на встрече в Нью-Йорке о необходимости завершения уголовного дела против Израиля для сохранения доверия к международному праву.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордеры на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
В июне газета Jerusalem Post сообщала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Просьба Великобритании о вмешательстве была удовлетворена.