Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест глав Турции и Палестины - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/netanjahu-1974459358.html
Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест глав Турции и Палестины
Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест глав Турции и Палестины - РИА Новости, 24.09.2024
Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест глав Турции и Палестины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал Международному уголовному суду (МУС) в Гааге выдать ордера на арест президентов Турции и Палестины вместо РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:49
2024-09-24T16:49
в мире
израиль
турция
великобритания
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
яхья синвар
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал Международному уголовному суду (МУС) в Гааге выдать ордера на арест президентов Турции и Палестины вместо того, чтобы преследовать демократически избранных лидеров Израиля. "Вчера прокурор МУС Карим Хан встретился... c президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который известен убийствами курдских мирных жителей и тюремным заключением журналистов, и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, который отрицает Холокост и платит террористам за убийство евреев. Вместо того, чтобы выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса за военные преступления, Хан по-прежнему одержим идеей выставить в качестве военных преступников демократически избранных лидеров Израиля, которые ведут справедливую войну... против террористов", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия. Премьер Израиля иронично заметил, что такого рода явления могут происходить только в ООН". В понедельник Эрдоган заявил главному прокурору МУС Кариму Хану на встрече в Нью-Йорке о необходимости завершения уголовного дела против Израиля для сохранения доверия к международному праву. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордеры на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В июне газета Jerusalem Post сообщала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Просьба Великобритании о вмешательстве была удовлетворена.
https://ria.ru/20240503/ssha-1943590851.html
https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html
израиль
турция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, великобритания, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, яхья синвар, международный уголовный суд, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Яхья Синвар, Международный уголовный суд, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест глав Турции и Палестины

Нетаньяху посоветовал МУС в Гааге выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал Международному уголовному суду (МУС) в Гааге выдать ордера на арест президентов Турции и Палестины вместо того, чтобы преследовать демократически избранных лидеров Израиля.
"Вчера прокурор МУС Карим Хан встретился... c президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который известен убийствами курдских мирных жителей и тюремным заключением журналистов, и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, который отрицает Холокост и платит террористам за убийство евреев. Вместо того, чтобы выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса за военные преступления, Хан по-прежнему одержим идеей выставить в качестве военных преступников демократически избранных лидеров Израиля, которые ведут справедливую войну... против террористов", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Американские сенаторы провели тайные переговоры с МУС, пишут СМИ
3 мая, 00:54
Премьер Израиля иронично заметил, что такого рода явления могут происходить только в ООН".
В понедельник Эрдоган заявил главному прокурору МУС Кариму Хану на встрече в Нью-Йорке о необходимости завершения уголовного дела против Израиля для сохранения доверия к международному праву.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордеры на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
В июне газета Jerusalem Post сообщала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Просьба Великобритании о вмешательстве была удовлетворена.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, пишут СМИ
28 июня, 02:08
 
В миреИзраильТурцияВеликобританияБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасЯхья СинварМеждународный уголовный судХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала