https://ria.ru/20240924/nebenzya-1974508676.html

Небензя заявил, что страны Запада предоставили Киеву "концертную площадку"

Небензя заявил, что страны Запада предоставили Киеву "концертную площадку" - РИА Новости, 24.09.2024

Небензя заявил, что страны Запада предоставили Киеву "концертную площадку"

Западники созвали заседание Совбеза по Украине лишь для того, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому "концертную площадку" в ООН, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:19

2024-09-24T22:19

2024-09-24T22:39

киев

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Западники созвали заседание Совбеза по Украине лишь для того, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому "концертную площадку" в ООН, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя."Единственное, для чего они созвали это заседание - чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз - в зале заседаний Совбеза", - сказал постпред РФ на заседании СБ.Российский дипломат отметил, что "на подпевке" у Зеленского собралась целая группа членов ЕС и НАТО, которая "дисциплинированно выстраивается в ряд каждый раз, когда им велят придти в СБ охаивать Россию".

https://ria.ru/20240920/terakt-1973937911.html

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киев, украина, оон, в мире, россия, владимир зеленский, василий небензя