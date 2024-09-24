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Небензя заявил, что страны Запада предоставили Киеву "концертную площадку"
Небензя заявил, что страны Запада предоставили Киеву "концертную площадку" - РИА Новости, 24.09.2024
Небензя заявил, что страны Запада предоставили Киеву "концертную площадку"
Западники созвали заседание Совбеза по Украине лишь для того, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому "концертную площадку" в ООН, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T22:19
2024-09-24T22:19
2024-09-24T22:39
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Западники созвали заседание Совбеза по Украине лишь для того, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому "концертную площадку" в ООН, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя."Единственное, для чего они созвали это заседание - чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз - в зале заседаний Совбеза", - сказал постпред РФ на заседании СБ.Российский дипломат отметил, что "на подпевке" у Зеленского собралась целая группа членов ЕС и НАТО, которая "дисциплинированно выстраивается в ряд каждый раз, когда им велят придти в СБ охаивать Россию".
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киев, украина, оон, в мире, россия, владимир зеленский, василий небензя
Киев, Украина, ООН, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Василий Небензя
Небензя заявил, что страны Запада предоставили Киеву "концертную площадку"
Небензя: заседание СБ ООН созвали, чтобы Зеленский получил "концертную площадку"