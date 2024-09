https://ria.ru/20240924/nasosy-1974340367.html

КМЗ импортозаместит судовые насосы Запада, заявил директор

2024-09-24T03:13

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) разработал документацию и произвел первую опытную партию судовых насосов, тем самым импортозаместит производителей из Европы и США на 7 миллиардов рублей до 2035 года, сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко. По его словам, потребность судостроительной отрасли России в подобных изделиях оценивается в 445 единиц до 2035 года, средняя цена одного насоса составляет 15-16 миллионов рублей. Ранее их поставляли в РФ мировые производители насосостроения: ALLWEILER GmbH (Германия), Azcue Pumps Inc. (США), Taiko Kikai Industries Co., Ltd (Япония), IRON Pump A/S (Дания). "Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" планирует их всех заместить. Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого завершил научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту высокопроизводительных насосов. В разработке будет три типа: балластный, осушительный и пожарный", - сказал Даниленко. Он пояснил, что такие гигантские насосы необходимы судостроительным верфям "Звезда", "Адмиралтейские верфи", "Балтийский завод" и другим судостроительным комплексам. Высокопроизводительные насосы будут применяться атомным ледоколом-лидером проекта 10510, балкером Handysize проекта SC40S, газовозами, балкер-зерновозом проекта 16040, танкерами. Каждое изделие будет достигать двух метров в высоту и четырех метров в длину с производительностью до 3000 кубических метров в час. Насосы смогут работать в агрессивной морской среде. В ходе НИОКР холдинг КМЗ разработает расчетные модели насосов, комплект конструкторской и технологической документаций, а также изготовит опытные образцы базовых моделей. Кроме того, планируется разработка собственного испытательного стенда при участии кафедры Высшей школы Гидротехнического и энергетического строительства Политехнического университета им. Петра Великого. Даниленко также сообщил, что в целях реализации данного проекта по разработке конструкторской документации на изготовление и производство насосов КМЗ получил более 300 миллионов рублей от Минпромторга России в качестве возмещения затрат и столько же потратил собственных средств. Проект реализуется в рамках государственной программы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Сроки внедрения назначены на 2025-2026 годы.

