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Двух детей, раненных при обстреле Белгородской области, доставили в Москву - РИА Новости, 24.09.2024
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19:48 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/moskva-1974497670.html
Двух детей, раненных при обстреле Белгородской области, доставили в Москву
Двух детей, раненных при обстреле Белгородской области, доставили в Москву - РИА Новости, 24.09.2024
Двух детей, раненных при обстреле Белгородской области, доставили в Москву
Двое детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ села Архангельское Белгородской области, доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ)... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:48
2024-09-24T19:48
происшествия
архангельское
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ села Архангельское Белгородской области, доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ в Москве, их состояние очень тяжёлое, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы. В понедельник село Архангельское в Белгородской области округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали. "Годовалый мальчик и 11-летняя девочка, получившие вчера тяжёлые ранения в результате террористической атаки ВСУ на мирных жителей села Архангельского Шебекинского округа Белгородской области, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России",- говорится в сообщении. Дети доставлены бортом санавиации в сопровождении сводной бригады медиков территориального центра медицины катастроф из Детской областной клинической больницы Белгорода, где они накануне были экстренно прооперированы, пояснили в пресс-службе. "Дети получили тяжёлые минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, девочка находилась на искусственной вентиляции лёгких. Сразу при поступлении им было проведено первичное обследование, в том числе компьютерная томография. Учитывая значительное поражение легких у мальчика, принято решение также перевести его на искусственную вентиляцию. Сейчас состояние детей оценивается как очень тяжёлое", — сказал руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России, д.м.н Дмитрий Прометной, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html
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происшествия, архангельское, белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Архангельское, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Двух детей, раненных при обстреле Белгородской области, доставили в Москву

Двое детей, пострадавших при обстреле ВСУ села Архангельское, доставлены в РДКБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ села Архангельское Белгородской области, доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ в Москве, их состояние очень тяжёлое, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
В понедельник село Архангельское в Белгородской области округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали.
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"Годовалый мальчик и 11-летняя девочка, получившие вчера тяжёлые ранения в результате террористической атаки ВСУ на мирных жителей села Архангельского Шебекинского округа Белгородской области, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России",- говорится в сообщении.
Дети доставлены бортом санавиации в сопровождении сводной бригады медиков территориального центра медицины катастроф из Детской областной клинической больницы Белгорода, где они накануне были экстренно прооперированы, пояснили в пресс-службе.
"Дети получили тяжёлые минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, девочка находилась на искусственной вентиляции лёгких. Сразу при поступлении им было проведено первичное обследование, в том числе компьютерная томография. Учитывая значительное поражение легких у мальчика, принято решение также перевести его на искусственную вентиляцию. Сейчас состояние детей оценивается как очень тяжёлое", — сказал руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России, д.м.н Дмитрий Прометной, слова которого приводятся в сообщении.
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