https://ria.ru/20240924/moskva-1974497670.html

Двух детей, раненных при обстреле Белгородской области, доставили в Москву

Двух детей, раненных при обстреле Белгородской области, доставили в Москву - РИА Новости, 24.09.2024

Двух детей, раненных при обстреле Белгородской области, доставили в Москву

Двое детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ села Архангельское Белгородской области, доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ)... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:48

2024-09-24T19:48

2024-09-24T19:48

происшествия

архангельское

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ села Архангельское Белгородской области, доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ в Москве, их состояние очень тяжёлое, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы. В понедельник село Архангельское в Белгородской области округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали. "Годовалый мальчик и 11-летняя девочка, получившие вчера тяжёлые ранения в результате террористической атаки ВСУ на мирных жителей села Архангельского Шебекинского округа Белгородской области, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России",- говорится в сообщении. Дети доставлены бортом санавиации в сопровождении сводной бригады медиков территориального центра медицины катастроф из Детской областной клинической больницы Белгорода, где они накануне были экстренно прооперированы, пояснили в пресс-службе. "Дети получили тяжёлые минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, девочка находилась на искусственной вентиляции лёгких. Сразу при поступлении им было проведено первичное обследование, в том числе компьютерная томография. Учитывая значительное поражение легких у мальчика, принято решение также перевести его на искусственную вентиляцию. Сейчас состояние детей оценивается как очень тяжёлое", — сказал руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России, д.м.н Дмитрий Прометной, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html

архангельское

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельское, белгородская область, россия, вооруженные силы украины