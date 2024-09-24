https://ria.ru/20240924/moskva-1974467773.html

Москва готова к новому отопительному сезону

Москва готова к новому отопительному сезону - РИА Новости, 24.09.2024

Москва готова к новому отопительному сезону

Москва готова к новому отопительному сезону, профилактические осмотры и ремонт систем и оборудования котельных в столице проводили с мая по август, сообщается... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:10

2024-09-24T17:10

2024-09-24T17:10

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москва

жкх

отопление

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва готова к новому отопительному сезону, профилактические осмотры и ремонт систем и оборудования котельных в столице проводили с мая по август, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С мая по август городские службы проводили профилактические осмотры, а также необходимый ремонт инженерных систем и оборудования котельных, центральных тепловых пунктов, объектов большой энергетики, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. Все системы ресурсоснабжения, жилые дома, объекты городского хозяйства, оборудование и техника готовы к прохождению осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении. Отмечается, что с мая по август подготовку к отопительному сезону проводили в 74 тысячах зданий, в том числе 34,6 тысячах жилых домов, 8,4 тысячах социальных объектов и 30,8 тысячах объектов экономики. "Существующие резервы мощности позволяют стабильно и без перебоев снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов. На случай возможных сбоев и повреждений инженерных сетей подготовлены 1093 аварийные бригады, 1229 единиц специализированной техники, а также резервные источники электро- и теплоснабжения", - отмечается в публикации.

https://realty.ria.ru/20240828/otoplenie-1968750131.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жкх, отопление