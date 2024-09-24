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Москва готова к новому отопительному сезону - РИА Новости, 24.09.2024
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Москва готова к новому отопительному сезону
Москва готова к новому отопительному сезону - РИА Новости, 24.09.2024
Москва готова к новому отопительному сезону
Москва готова к новому отопительному сезону, профилактические осмотры и ремонт систем и оборудования котельных в столице проводили с мая по август, сообщается... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:10
2024-09-24T17:10
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жкх
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва готова к новому отопительному сезону, профилактические осмотры и ремонт систем и оборудования котельных в столице проводили с мая по август, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С мая по август городские службы проводили профилактические осмотры, а также необходимый ремонт инженерных систем и оборудования котельных, центральных тепловых пунктов, объектов большой энергетики, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. Все системы ресурсоснабжения, жилые дома, объекты городского хозяйства, оборудование и техника готовы к прохождению осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении. Отмечается, что с мая по август подготовку к отопительному сезону проводили в 74 тысячах зданий, в том числе 34,6 тысячах жилых домов, 8,4 тысячах социальных объектов и 30,8 тысячах объектов экономики. "Существующие резервы мощности позволяют стабильно и без перебоев снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов. На случай возможных сбоев и повреждений инженерных сетей подготовлены 1093 аварийные бригады, 1229 единиц специализированной техники, а также резервные источники электро- и теплоснабжения", - отмечается в публикации.
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москва, жкх, отопление
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Отопление

Москва готова к новому отопительному сезону

© iStock.com / djedzuraРегуляция тепла в батарее
Регуляция тепла в батарее - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / djedzura
Регуляция тепла в батарее
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва готова к новому отопительному сезону, профилактические осмотры и ремонт систем и оборудования котельных в столице проводили с мая по август, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"С мая по август городские службы проводили профилактические осмотры, а также необходимый ремонт инженерных систем и оборудования котельных, центральных тепловых пунктов, объектов большой энергетики, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. Все системы ресурсоснабжения, жилые дома, объекты городского хозяйства, оборудование и техника готовы к прохождению осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с мая по август подготовку к отопительному сезону проводили в 74 тысячах зданий, в том числе 34,6 тысячах жилых домов, 8,4 тысячах социальных объектов и 30,8 тысячах объектов экономики.
"Существующие резервы мощности позволяют стабильно и без перебоев снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов. На случай возможных сбоев и повреждений инженерных сетей подготовлены 1093 аварийные бригады, 1229 единиц специализированной техники, а также резервные источники электро- и теплоснабжения", - отмечается в публикации.
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