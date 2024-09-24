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Экс-президент Боливии Моралес пригрозил продолжить акции протеста в стране - РИА Новости, 24.09.2024
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01:08 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/morales-1974332784.html
Экс-президент Боливии Моралес пригрозил продолжить акции протеста в стране
Экс-президент Боливии Моралес пригрозил продолжить акции протеста в стране - РИА Новости, 24.09.2024
Экс-президент Боливии Моралес пригрозил продолжить акции протеста в стране
Экс-президент Боливии Эво Моралес, возглавивший марш протеста против правительства, пригрозил продолжить манифестации, следует из его слов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:08
2024-09-24T01:08
в мире
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 24 сен — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес, возглавивший марш протеста против правительства, пригрозил продолжить манифестации, следует из его слов. Почти неделю назад, 17 сентября, Моралес вместе со сторонниками начал марш протеста. Манифестанты вышли из города Каракольо в департаменте Оруро в направлении административной столицы страны Ла-Пас. Цель организованного экс-главой государства марша - это дойти до Ла-Паса и требовать от правительства решения проблем с ростом цен, нехваткой топлива и долларов. Президент Арсе призвал Моралеса к диалогу, но тот не ответил. В понедельник протестующие дошли до административной столицы страны Ла-Паса. "Мы даём правительству 24 часа, чтобы оно решило проблему нехватки топлива, иначе манифестации продолжатся", - сказал Моралес, выступая на митинге. "Мы выбрали (Арсе), чтобы восстановить экономику, а теперь мы все знаем, что экономика потоплена", - добавил он. Ранее Арсе обвинил Моралеса в том, что тот хочет помешать работе правительства. Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса заявила, что Моралес готовит против Арсе новый госпереворот. Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.
https://ria.ru/20240914/sammit-1972724815.html
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в мире, ла-пас (департамент), боливия, эво моралес
В мире, Ла-Пас (департамент), Боливия, Эво Моралес
Экс-президент Боливии Моралес пригрозил продолжить акции протеста в стране

Экс-президент Боливии Моралес пригрозил продолжить манифестации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эво Моралес . Архивное фото
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 24 сен — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес, возглавивший марш протеста против правительства, пригрозил продолжить манифестации, следует из его слов.
Почти неделю назад, 17 сентября, Моралес вместе со сторонниками начал марш протеста. Манифестанты вышли из города Каракольо в департаменте Оруро в направлении административной столицы страны Ла-Пас. Цель организованного экс-главой государства марша - это дойти до Ла-Паса и требовать от правительства решения проблем с ростом цен, нехваткой топлива и долларов. Президент Арсе призвал Моралеса к диалогу, но тот не ответил.
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Президент Боливии принял приглашение на саммит БРИКС в Казани
14 сентября, 17:44
В понедельник протестующие дошли до административной столицы страны Ла-Паса.
"Мы даём правительству 24 часа, чтобы оно решило проблему нехватки топлива, иначе манифестации продолжатся", - сказал Моралес, выступая на митинге. "Мы выбрали (Арсе), чтобы восстановить экономику, а теперь мы все знаем, что экономика потоплена", - добавил он.
Ранее Арсе обвинил Моралеса в том, что тот хочет помешать работе правительства. Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса заявила, что Моралес готовит против Арсе новый госпереворот.
Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.
Боливия - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину
26 июня, 22:59
 
В миреЛа-Пас (департамент)БоливияЭво Моралес
 
 
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