https://ria.ru/20240924/monety-1974416711.html

ЦБ ответил на обвинения в "воровстве" при выпуске монет "Ежик в тумане"

ЦБ ответил на обвинения в "воровстве" при выпуске монет "Ежик в тумане" - РИА Новости, 24.09.2024

ЦБ ответил на обвинения в "воровстве" при выпуске монет "Ежик в тумане"

ЦБ РФ заявил, что имеет договор с правообладателем киностудией "Союзмультфильм" на выпуск монет "Ежик в тумане", в соответствии с которым Банку России были... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:33

2024-09-24T13:33

2024-09-24T13:54

россия

юрий норштейн

центральный банк рф (цб рф)

союзмультфильм

экономика

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦБ РФ заявил, что имеет договор с правообладателем киностудией "Союзмультфильм" на выпуск монет "Ежик в тумане", в соответствии с которым Банку России были переданы права на использование персонажей произведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Банк России накануне выпустил в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация" к скорому 50-летнему юбилею этого мультфильма. Автор мультфильма, режиссер и художник Юрий Норштейн, по сообщениям СМИ, посчитал это "воровством". "Все эти монеты, в том числе "Ежик в тумане", выпускаются при наличии договора с правообладателем. В данном случае у Банка России договор с ООО "Союзмультфильм", в соответствии с которым нам были переданы права на использование персонажей произведения", - сообщили в пресс-службе. Также регулятор отмечает, что "Союзмультфильм" по договору гарантировал, что права на объекты интеллектуальной собственности принадлежат киностудии на законных основаниях. ЦБ РФ было гарантировано, что заключение договора не противоречит и не является нарушением или неисполнением условий каких-либо актов, постановлений, приказов, судебных запретов, мер обеспечения, каких-либо иных ограничений или решений, не является нарушением прав третьих лиц и не может привести к предъявлению требований третьими лицами. "Мы с уважением относимся к творчеству выдающегося мультипликатора Юрия Норштейна. Поэтому Банк России принял решение выпустить монету "Ежик в тумане", которая вышла в серии "Русская (советская) мультипликация". В разные годы в этой серии выходили такие монеты, как "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", - отмечает пресс-служба регулятора.

https://ria.ru/20240909/monety-1971560239.html

https://ria.ru/20240722/monety-1961285533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, юрий норштейн, центральный банк рф (цб рф), союзмультфильм, экономика