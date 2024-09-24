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МККК посетил военнопленных, захваченных в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/mkkk-1974436732.html
МККК посетил военнопленных, захваченных в Курской области
МККК посетил военнопленных, захваченных в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
МККК посетил военнопленных, захваченных в Курской области
Международный Комитет Красного Креста (МККК) смог посетить военнопленных, захваченных в Курской области, они смогли передать сообщения своим семьям, заявила РИА РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:59
2024-09-24T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий фадеев
валерий герасимов
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ЖЕНЕВА, 24 сен – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) смог посетить военнопленных, захваченных в Курской области, они смогли передать сообщения своим семьям, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун. "Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области. Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас", - сказала она, не уточнив, с какой стороны военнопленные. Каплун добавила, что МККК публично не комментирует количество, местонахождение и имена этих людей, чтобы сохранить их и их семьи. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974054446.html
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
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в мире, россия, курская область, украина, владимир путин, валерий фадеев, валерий герасимов, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Фадеев, Валерий Герасимов, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины
МККК посетил военнопленных, захваченных в Курской области

МККК посетил захваченных в Курской области пленных, передаст сообщения их семьям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 сен – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) смог посетить военнопленных, захваченных в Курской области, они смогли передать сообщения своим семьям, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун.
"Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области. Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас", - сказала она, не уточнив, с какой стороны военнопленные.
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Каплун добавила, что МККК публично не комментирует количество, местонахождение и имена этих людей, чтобы сохранить их и их семьи.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ФадеевВалерий ГерасимовМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы Украины
 
 
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