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Минюст уточнил, за что Михаила Зыгаря* признали иноагентом - РИА Новости, 24.09.2024
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07:23 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/minyust-1974355291.html
Минюст уточнил, за что Михаила Зыгаря* признали иноагентом
Минюст уточнил, за что Михаила Зыгаря* признали иноагентом - РИА Новости, 24.09.2024
Минюст уточнил, за что Михаила Зыгаря* признали иноагентом
Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Зыгаря*, в частности, за поступление денежных средств от иностранных источников из США и... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:23
2024-09-24T07:23
россия
болгария
сша
михаил зыгарь
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Зыгаря*, в частности, за поступление денежных средств от иностранных источников из США и Болгарии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Минюст РФ внес Зыгаря* в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. "По сведениям Росфинмониторинга, поступившим 30.05.2022 года, получил (Зыгарь* - ред.) денежные средства от иностранных источников, а именно: Izdatelstvo Janet 45 LTD (Болгария) в декабре 2021 года, одной операцией… Sterling Lord Literistic INC (США) в октябре 2021 года, одной операцией", - сказано в документах. Из документов следует, что журналист считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются недопустимым доказательством для включения его в реестр СМИ-иностранных агентов. Также в них указано, что Зыгарь* распространял материалы средств массовой информации, исполняющих функции иноагентов. Ранее журналиста дважды штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в публикациях в интернете. Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело о распространении фейков об армии России. Басманный суд Москвы в июле заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии. Ему вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы. Суд в апреле заочно арестовал Зыгаря* с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. Ранее МВД объявило его в розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240921/zemfira-1973949875.html
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россия, болгария, сша, михаил зыгарь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Болгария, США, Михаил Зыгарь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Минюст уточнил, за что Михаила Зыгаря* признали иноагентом

Минюст РФ включил Зыгаря в реестр иноагентов за иностранное финансирование

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Михаил Зыгарь*
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист Михаил Зыгарь*. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Зыгаря*, в частности, за поступление денежных средств от иностранных источников из США и Болгарии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Минюст РФ внес Зыгаря* в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года.
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"По сведениям Росфинмониторинга, поступившим 30.05.2022 года, получил (Зыгарь* - ред.) денежные средства от иностранных источников, а именно: Izdatelstvo Janet 45 LTD (Болгария) в декабре 2021 года, одной операцией… Sterling Lord Literistic INC (США) в октябре 2021 года, одной операцией", - сказано в документах.
Из документов следует, что журналист считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются недопустимым доказательством для включения его в реестр СМИ-иностранных агентов. Также в них указано, что Зыгарь* распространял материалы средств массовой информации, исполняющих функции иноагентов.
Ранее журналиста дважды штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в публикациях в интернете.
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Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело о распространении фейков об армии России. Басманный суд Москвы в июле заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии. Ему вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы.
Суд в апреле заочно арестовал Зыгаря* с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации.
Ранее МВД объявило его в розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В суде уточнили, за что Макаревича* признали иноагентом
22 сентября, 05:23
 
РоссияБолгарияСШАМихаил ЗыгарьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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