https://ria.ru/20240924/minoborony-1974424084.html
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 360 украинских боевиков и 13 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:07
2024-09-24T14:07
2024-09-24T14:16
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 360 украинских боевиков и 13 единиц бронетехники, в том числе боевую машину пехоты и 12 боевых бронированных машин, три станции радиоэлектронной борьбы, четыре военных взяты в плен, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, и 13 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей. Четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16 700 военнослужащих, 127 танков, 61 боевую машину пехоты, 95 бронетранспортеров, 809 боевых бронированных машин, 508 автомобилей, 136 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной техники, из них 11 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли более 360 солдат в Курской области, более 16,7 тысячи за все время