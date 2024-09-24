https://ria.ru/20240924/minfin-1974484610.html
Около 1,7 триллиона рублей выделят на маткапитал в ближайшие три года
Около 1,7 триллиона рублей выделят на маткапитал в ближайшие три года - РИА Новости, 24.09.2024
Около 1,7 триллиона рублей выделят на маткапитал в ближайшие три года
Около 1,7 триллиона рублей планируется предоставить на материнский капитал в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:47
2024-09-24T18:47
2024-09-24T18:48
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антон силуанов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Около 1,7 триллиона рублей планируется предоставить на материнский капитал в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривался проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, перечислил приоритеты проекта бюджета, среди которых в первую очередь он назвал социальную поддержку граждан. "Около 1,7 триллиона рублей будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как Силуанов рассказал на заседании правительства, "детский" бюджет на горизонте бюджетной трехлетки превысит 10 триллионов рублей, включая адресную поддержку семей с детьми. "Сегодня работает целостная система поддержки с охватом нуждающихся детей, семей до достижения ребенком 17 лет. Такой поддержкой охвачено около 10 миллионов человек. На выплату единого пособия в федеральном бюджете предусмотрено около 4 триллиона рублей", - отметил Силуанов. Вместе с тем, начиная со следующего года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, указал министр.
https://ria.ru/20240919/matkapital-1973621944.html
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экономика, россия, антон силуанов, общество
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Общество
Около 1,7 триллиона рублей выделят на маткапитал в ближайшие три года
Минфин: на маткапитал в ближайшие три года выделят около 1,7 триллиона рублей
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Около 1,7 триллиона рублей планируется предоставить на материнский капитал в ближайшие три года, сообщает
пресс-служба Минфина РФ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
, выступая на заседании правительства, на котором рассматривался проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, перечислил приоритеты проекта бюджета, среди которых в первую очередь он назвал социальную поддержку граждан.
"Около 1,7 триллиона рублей будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как Силуанов рассказал на заседании правительства, "детский" бюджет на горизонте бюджетной трехлетки превысит 10 триллионов рублей, включая адресную поддержку семей с детьми.
"Сегодня работает целостная система поддержки с охватом нуждающихся детей, семей до достижения ребенком 17 лет. Такой поддержкой охвачено около 10 миллионов человек. На выплату единого пособия в федеральном бюджете предусмотрено около 4 триллиона рублей", - отметил Силуанов.
Вместе с тем, начиная со следующего года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, указал министр.