https://ria.ru/20240924/mid-1974410139.html
В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия
В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия - РИА Новости, 24.09.2024
В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия
Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:48
2024-09-24T12:48
2024-09-24T13:59
в мире
россия
израиль
ливан
мария захарова
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля", - сказала Захарова. Она также призвала к незамедлительному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало условия для перевода ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования.Захарова также напомнила о действующих рекомендациях российским гражданам воздерживаться от поездок в Ливан, добавив, что тем, кто в настоящее время находится в стране, следует проявлять крайнюю осторожность и соблюдать инструкции местных властей по обеспечению мер безопасности.
https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html
россия
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_451:0:3096:1984_1920x0_80_0_0_3f8a2d894fc9610e9c1f9112c3b3446e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, ливан, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Израиль, Ливан, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия
В МИД РФ призвали прекратить боевые действия после израильских ударов по Ливану