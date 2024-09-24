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В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия - РИА Новости, 24.09.2024
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12:48 24.09.2024 (обновлено: 13:59 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/mid-1974410139.html
В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия
В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия - РИА Новости, 24.09.2024
В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия
Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:48
2024-09-24T13:59
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля", - сказала Захарова. Она также призвала к незамедлительному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало условия для перевода ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования.Захарова также напомнила о действующих рекомендациях российским гражданам воздерживаться от поездок в Ливан, добавив, что тем, кто в настоящее время находится в стране, следует проявлять крайнюю осторожность и соблюдать инструкции местных властей по обеспечению мер безопасности.
https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html
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в мире, россия, израиль, ливан, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Израиль, Ливан, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия

В МИД РФ призвали прекратить боевые действия после израильских ударов по Ливану

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля", - сказала Захарова.
Она также призвала к незамедлительному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало условия для перевода ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования.
Захарова также напомнила о действующих рекомендациях российским гражданам воздерживаться от поездок в Ливан, добавив, что тем, кто в настоящее время находится в стране, следует проявлять крайнюю осторожность и соблюдать инструкции местных властей по обеспечению мер безопасности.
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