https://ria.ru/20240924/mid-1974410139.html

В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия

В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия - РИА Новости, 24.09.2024

В МИД России призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия

Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:48

2024-09-24T12:48

2024-09-24T13:59

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля", - сказала Захарова. Она также призвала к незамедлительному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало условия для перевода ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования.Захарова также напомнила о действующих рекомендациях российским гражданам воздерживаться от поездок в Ливан, добавив, что тем, кто в настоящее время находится в стране, следует проявлять крайнюю осторожность и соблюдать инструкции местных властей по обеспечению мер безопасности.

https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html

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в мире, россия, израиль, ливан, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024